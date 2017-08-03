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Birleşik Kafkasya Derneği yönetim kurulundan teşekkür plaketi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İzhan Baykal ile Yönetim Kurulu Üyeleri Şenel Güngör, Yener Kaynar, Erhan Akkan, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret ederek Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali'ne vermiş oldukları desteklerinden teşekkür Plaketi takdim ettiler.

Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Melikgazi Belediyesinin yatırım ve hizmetlerini yakından takip ettiklerini ve hizmetlerinden büyük oranda faydalandıklarını, özellikle kültür, sanat, spor ve sosyal belediye hizmetlerini takdir ettiklerini bundan dolayı da, Belediye Başkanı Büyükkılıç 'a teşekkür ettiklerini ve her zaman yanlarında olduklarını kaydettiler.

Belediyeciliğin temelinin sosyal hizmetlerin karşılanması olduğunu, çünkü insan ve toplum odaklı bir belediyecilik anlayışının önceliklere bireyin temel ihtiyaçlarının karşılanması sonrasında ise şehrin fiziki hizmetlerinin tamamlanması gerektiğini belirten Başkan Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesince sosyal belediyecilik ilkelerini yerine getiriyoruz. Yöresel ve bölgesel değerlere önem veriyor ve bu tür etkinliklerin öncüsü ve destekleyicisi oluyoruz. Anadolu'muzun değerleri artık bizim için birer tapu niteliğinde olup toplumsal barışın ve birlikteliğin en önemli unsurudur. Pınarbaşı-Kaynar'da gerçekleştirilen Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali'de bunlardan biridir" dedi.

Birleşik Kafkasya Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri bu ziyaretlerinden son derece mutlu olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Birleşik Kafkasya Derneği ile sosyal belediyecilik çalışmalarında ortak yapılabilecek projeleri değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

(AG-SK)



03.08.2017 15:32:04 TSI

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