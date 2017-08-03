Develi'de trafik kazası:10 yaralı
(Fotoğraflı)
Mahmut Kılınç
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Develi Çevreyolu'nda meydana gelen trafik kazasında Rafet K. (55) yönetimindeki 38 UE 114 plakalı otomobil ile Mümin T. (64) yönetimindeki 38 EN 282 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, 2 araç içerisinde bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulans ile Develi Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan 4 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AG-SK)
03.08.2017 15:32:25 TSI
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