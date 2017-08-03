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Niğde'de inşaat ve hafriyat atıkları dökenlere 51 bin TL ceza



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Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Niğde'de İnşaat sezonunun açılmasıyla yaygınlaşan ve inşaat yapımları sırasında oluşan hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları döken kişilere 51 bin TL para cezası uygulanacağı bildirildi.

Konu ile ilgili yazılı açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, "Bilindiği üzere hava kirliliğine ve insanlarda solunum yolu hastalıklarına neden olmakla beraber çevre görüntüsünü bozmakta ve toprağın kalitesini de etkilemektedir. İlimiz genelindeki inşaat yapımları nedeniyle oluşan molozların, hafriyat toprağının ve inşaat, yıkıntı atıklarının rastgele bertaraf edilmemesi ve çevre kirliliğine neden olmaması gerekmektedir." dedi.

Müdür Gençtürk, açıklamasına şu şekilde devam etti; ''İnşaat yapan firma veya şahısların inşaatın başında ve sonunda oluşan molozları belediye tarafından belirlenmiş alanlara dökmeleri gerekir. Hafriyat toprağını, inşaat, yıkıntı atıklarını inşaatın yapıldığı belediye sınırları içerisindeki Belediye Başkanlıklarının, Hafriyat Toprağı, İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrol Yönetmeliğine göre belirlemiş olduğu alanlara dökmesi ve döküm sonucunda ilgili Belediyelere bilgi vermesi gerekmektedir. Söz konusu inşaat atıklarının ilgili Belediyesince belirlenmiş alanların dışına döküldüğünün tespiti halinde İl Müdürlüğümüzce 2872 sayılı Çevre Kanununun 20/r maddesine göre 50 bin 975 TL para cezası uygulanacağının bilinmesi gerekmektedir" şeklinde açıklamada bulundu.

(MB-YE-SK)



03.08.2017 15:33:18 TSI

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