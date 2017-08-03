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Başkan Akdoğan çalışmaları yerinde inceledi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:32
Başkan Akdoğan çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Akdoğan çalışmaları yerinde inceledi

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan şehir genelinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.
Akdoğan, rehabilite edilen Katı atık arıtma tesisi ve restorasyon çalışmaları devam eden Ermeni Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

Şehrin gelişmesi ve marka kent haline gelmesi için şehre çağ atlatacak projeleri hayat geçiren Akdoğan çalışmaları sık sık yerinde inceliyor. Belediye Başkanı Faruk Akdoğan bu kapsamda arıtma tesisinde yaptığı incelemede teknik personelden bilgi aldı. Arıtma kapasitesi artırılan ve rehabilite edilen tesisin tüm bölümlerini inceleyen Akdoğan tesis ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akdoğan, '' Şehrimize ileri teknoloji arıtma tesisini kazandırana kadar mevcut arıtma tesisimizin işlevselliğini artırdık ve şehrimizin tüm atığını sistematik bir şekilde arıtır hale getirdik. Yeni arıtma tesisiyle birlikte Niğde'nin arıtmayla ilgili tüm sorunlarını da gidermiş olacağız'' dedi.

Tarihi değerlerimizi gün yüzüne çıkarıyoruz

Başkan Akdoğan Perşembe Pazarı girişinde bulunan ve restorasyonu devam eden Ermeni Kilisesi ve kilise önündeki çevre düzenleme çalışmalarını da inceledi. Ermeni Kilisesi'nin restore edilmesinin yanı sıra çevre düzenlemesi ve çocuk parkıyla daha çok işlev kazanacağını belirten Akdoğan, ''Kilisenin etrafına yapılan çevre düzenlemesiyle tarihi doku hayat bulmuş olacak. Şehrimizde altyapıdan çevre düzenlemesine kadar önemli bir değişim yaşanıyor. Bir yandan şehrimizi geleceğe taşıyacak yatırımları hayata geçirirken diğer yandan da tarihi değerlerimize sahip çıkarak onları gün yüzüne çıkarıyoruz. Şehrimizin tarihi ve kültürel dokusunu korumaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Herşey daha yaşanabilir ve daha modern bir Niğde için'' diye konuştu.
(MB-YE-SK)

03.08.2017 15:34:27 TSI
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