Kocadon, "Bodrumspor Süper Lig hedefine doğru ilerliyor"

Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Turgureis de düzenlenen bir geceye katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Bodrum turizminin dünya liginde olduğunu, Bodrumspor'unda aynı şekilde süper ligde boy göstermesi gerektiğini ifade etti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon başta olmak üzere geceye Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kocadon, eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, iş adamları, B. B. Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya ile kulüp yönetim kurulu üyeleri katıldı. Misafirlerini kapıda karşılayan Başkan Kocadon, gece boyunca misafirleriyle tek tek ilgilenip sohbet ederek ayrıca Bodrum ve Bodrumspor ile ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

Gecede ilk olarak söz alan B.B.Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya Bodrumspor'un kısa sürede başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade ederek "2 yıl önce yine bir araya gelmiştik. Biz de 2 yıl boyunca bu desteklere layık olmak için elimizden geleni yaptık. Bodrumspor'a tesisleşme yönünden güzel işler yaptık. İlk sene 3. Lig'de playofflarda elenmiştik. Bu sene de 2. Lig'e çıktık. Bodrumspor, sizlerin destekleriyle hep beraber, birlik-beraberlik içinde üç şampiyonluk yaşadı. Önce 2. Lig'e çıktı, şimdi de Süper Lig hedefine doğru ilerliyor. Bizler, genç yönetim kurulu olarak ilk günkü aşk ile şevk ile Bodrumspor için her zaman elimizi taşın altına koyduk" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise tüm dostlarını bir arada görmekten son derece mutlu olduğunu belirterek "Biz de artık Bodrumluyuz diyen dostlarım. Bu güzel Bodrum akşamına hoş geldiniz. Hepimiz biliyoruz ki Bodrum, birinci derece sürgün yerinden Türkiye'nin ve dünyanın gündemine oturmuş bir yer oldu. Bugünlere gelirken taşlı topraklı yollardan, otoban gibi yollara geçişimiz de belli bir süreç aldı. Önce Bodrum halkının misafirperverliği, hoşgörüsü ve paylaşımcı ruhundan; sonra da değerli büyüklerimizin ve sizlerin Bodrum'a yapmış olduğu yatırımlardan dolayı Bodrum bugünlere geldi. Hatta kısa bir süre önce de 6.8, hatta hissedilen 7 derecedeki bir depremi de, kimsenin burnu kanamadan atlattık. Tabi burada en büyük etken hem Bodrum'un kentsel kimliği hem de Bodrum'a yatırım yapanların hiçbir şeyden kaçınmadan, buranın 1. derece deprem bölgesi olduğunu bilerek, malzemeden çalmadan yapmış olduğu inşaatlardır. Onun için ben, bütün yatırımcı arkadaşlarıma, Bodrum halkı adına teşekkür ediyorum. Benim için vazgeçilmez 3 şey vardır: Eğitim, sağlık ve spor. Bunların olmadığı bir yerde, ne kadar büyürsek büyüyelim, bir adım ileriye gitme şansımız yoktur. Eğer insanlara insana saygı eğitimini veremezsek, sağlığında yanlarında olamazsak, özellikle gençlerimizi spora yönlendiremezsek maalesef kayıp bir gençlik geliyor demektir. Bugün burada bulunanların, hepimizin ortak bir özelliği var; Türkiye'ye mal olmuş isimleriz ve Türk halkı tarafından izlenen, takip edilen ve onların bir adım önünde yürüyen insanlarız. Onun için özellikle spora, eğitime ve sağlığa yapılan her yatırım, Türkiye'nin geleceğidir. Bugün burada spor için bir araya gelen siz değerli misafirlerimiz ile bir arada olmaktan çok mutluyum. Bodrum, hepinizin bildiği gibi dünya turizm liginde oynayan bir takım. Zaman zaman inler, outlar gazetelerde yazılır. Önemli olan arkadaşlar, Bodrum'un in ya da out olması değil, dünya turizm liginde oynayan Bodrum'un yanına yeni takımlar ekleyebilmektir. Türkiye'de medeniyetten söz etmek istiyorsak en az 100 tane daha hep beraber Bodrum yaratmak zorundayız. İşte şimdi bu güzel Bodrumumuzun bir de Bodrumspor'u var. En büyük değerimiz Bodrum, eğer bugün dünya turizm liginde oynuyor ise takımının da bu süper ligde yer alması lazım. Bakın, bazı isimler sadece spor ile anılır. Bugün Fransa'nın ufacık kasabaları, ufacık şehirleri, hatta ufacık ülkeleri de takımları ve yarışları ile anılır. Peki, biz neden Bodrum'u dünyada sporu ile yarışları ile güzellikleri ile andırmayalım? Onun için benim sizden ricam, gelin hep beraber el ele verelim. Bundan iki sene önce el ele verdik, Bodrumumuzu bir yerlere taşıdık, Bodrumsporumuzu bir yerlere getirdik. Bizler gerçekten gittiğimiz her yere özellikle Bodrum'a gelen her takıma ev sahipliği yapan hatta o takımların formasını giyip kaşkolünü takan bir yönetim kuruluna sahibiz. Bir belediye başkanı olarak da gelen misafir takımımızı özellikle tribünlere gidip selamlıyorum. Bunun bir tek amacı var: Bodrum, dünya barış topluluğu gibi yaşayan bir yer. İşte bu dünya barış topluluğu gibi yaşayan yerin, bütün Türkiye'mize örnek olmasını istiyorum. Bodrumspor'a katkılarınızdan dolayı hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

03.08.2017

