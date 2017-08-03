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Kayapınarlı kadınlara iş bulma eğitimi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:33
Kayapınarlı kadınlara iş bulma eğitimi
Kayapınarlı kadınlara iş bulma eğitimi

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesine bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İşkur İl Müdürlüğü işbirliği ile kadınlara "İş Arama Becerileri Eğitimi" verildi. Eğitime katılan dezavantajlı kadınlara yönelik iş bulma teknikleri anlatıldı.
Kayapınar Belediyesi'ne bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İşkur İl Müdürlüğü'nün işbirliği ile kadınlara 'İş Arama Becerileri Eğitimi' verildi. Cegerxwîn Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda başlayan eğitime, Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Emine Kahraman ve çok sayıda kadın katıldı. İşkur İl Müdürlüğü İş Meslek Danışmanları tarafından slaytlar halinde kadınlara "İş Arama Becerileri Eğitimi" çerçevesinde iş bulma teknikleri konusunda bilinçlendirildi. Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Emine Kahraman, eğitimdeki hedeflerinin; Dezavantajlı ve ekonomik gücü zayıf olan, Bayanlara toplumdaki niteliğini artırmak, organize edilmiş bir halde iş gücü piyasasına katılmalarına destek olmak ve sosyo-ekonomik yönden hayata daha fazla katılmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

"Kadın mesleki eğitim merkezimiz yoğun ilgi görüyor"
Kayapınar Belediyesine bağlı Kadın Mesleki Eğitim Merkezi (KMEM), Engelsiz Yaşam Merkezleri, Cegerxwîn Kültür ve Sanat Merkezi'ne yoğun ilginin olduğunu da ifade eden Kahraman, "Gerek Kadın Mesleki Eğitimi, Engelsiz yaşam merkezi, gerekse de bilgi evlerimizdeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kılıç'ın da talimatları ve destekleri doğrultusunda Kadınlarımızı ve gençlerimizi destekleyecek projeler hazırlıyoruz" diye konuştu.
(İHA-MP-Y)

03.08.2017 15:35:31 TSI
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