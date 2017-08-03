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Özürlü genci, 03 Gençlik Taraftarlar Derneği yalnız bırakmadı



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar 03 Gençlik Taraftarlar Derneği yönetim kurulu üyeleri, beyincik tümörü rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan, 20 yaşındaki İsmet Polat Kaşıkçı'yı evinde ziyaret etti.

2014 Yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde 'Beyincik Tümörü' teşhisi konularak ameliyat olan ve ameliyat sonrası konuşma ve yürüme kabiliyetini yitiren Kaşıkçı, annesi Türkan Kürklüoğlu ile birlikte Afyon Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nde tedaviye gelmişlerdi. Tedavi için kente yerleşen Kaşıkçı ve annesi Türkan Kürklüoğlu'nu 03 Gençlik Taraftarlar Derneği yönetim kurulu üyeleri ziyaret itti. 03 Gençlik Taraftarlar Derneği başkanı Murat Türksoy, burada İsmet Polat Kaşıkçı'nın rahatsızlığın duyunca bir ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Dernek olarak küfürsüz bir tribünün yanı sıra dernek faaliyetleri arasında özürlü vatandaşlara yönelikte faaliyet sürdürdüklerini dile getirdi.

Yaşadığı sıkıntıları ve Polat'ın son durumuyla ilgili gelişmeleri anlatan Anne Türkan Kürklüoğlu, "Polat'ın 26 Mayıs 2014 senesinde tanısı kondu. 4 Haziran'da da ameliyatı oldu. Beyincik Tümörü. Ameliyattan sonra çok büyük hasarlar kaldı. Hasarları düzeltmek için tedaviye devam diyoruz. Gelişimi çok güzel ilerliyor. Şuanda tümör olayımız stabil çok şükür. Kontrol altındayız. 3 ayda bir kontrollerimiz var onkolojide. Fizik tedaviye gidiyoruz, fizik tedavide kontrolleri devam ediyor. yaşatmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Kürklüoğlu, ziyaretlerinden ötürü 03 Gençlik Taraftarlar Derneği'ne de teşekkür etti.

Dernek Başkanı Türksoy ve yönetim kurulu üyeleri, İsmet Polat Kaşıkçı'ya AFJET Afyonspor'un formasını hediye ederek her türlü sıkıntısında yanında olduklarını belirttiler.

(HK-GC-



03.08.2017 15:35:39 TSI

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