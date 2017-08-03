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Şeref Malkoç'tan Rektör Çomaklı'ya nezaket ziyareti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Bir dizi ziyaret ve denetimlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Şeref Malkoç ve heyetine, Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mevlüt Doğan ve Bölge Adliye Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül refakat etti.

Konuğu Şeref Malkoç ve heyetini Rektörlük binası önünde karşılayan Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Malkoç'a Atatürk Üniversitesi hakkında bilgi veren Rektör Çomaklı, üniversitenin sadece eğitim veren kurum olmadığını, halkla bütünleşen ve sorunlara çözüm odaklı yaklaşan bir yol izlediğini vurguladı. Prof. Dr. Çomaklı, güçlü işbirlikleri ile tüm birimleri aktif hale getirdiklerini ve üniversite yönetimi olarak Erzurum'un ve ülkemizin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı yapacak projeleri, güçlü Türkiye sevdası yolunda kullanacaklarını ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda Atatürk Üniversitesin tarafından düzenlenen "Geçmişten Günümüze Türkiye" konferansında öğrencilerle bir araya gelen Şeref Malkoç, Atatürk Üniversitesinin bilimsel çalışmalarının yanında, öğrencileri sosyal ve kültürel açıdan geliştirecek faaliyetlerini beğenerek takip ettiğini söyledi. Atatürk Üniversitesinin, bulunduğu coğrafyaya hem sosyal, hem de eğitim anlamında büyük katkılar yaptığını ve kendisinden sonra kurulan çok sayıda üniversitenin sağlam temeller üzerine oturmasına zemin hazırladığını vurguladı.

Ziyaretin ardından Şeref Malkoç, Rektör Çomaklı'ya Kamu Denetçiliği Kurumu yayınlarından armağan etti. Çomaklı ise, Atatürk Üniversitesine özel çeşitli hediyeler takdim etti.

(ERZ-AT-Y)



03.08.2017 15:39:44 TSI

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