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Bulanık'ta köylere oturma bankları dağıtıldı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:38
Bulanık'ta köylere oturma bankları dağıtıldı
Bulanık'ta köylere oturma bankları dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Kaymakamlığı tarafından ilçeye bağlı köylere oturma bankları dağıtıldı.
Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek, her köye oturma bankları dağıtımı yaptırdı. Kaymakam Uzan, vatandaşların talepleri doğrultusunda ilçe, belde ve köylere verdiği desteklerin devam edeceğini belirterek, "Köylerde yaşayan vatandaşların kullanımına sunulmak üzere oturma bankı dağıtımı gerçekleştirdik. Köylülerin sıcak karşılamaları karşısında onlara devletin şevketli elini her zaman göstermek için burada olduğumuzu, devletin vatandaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadığını hissettirmektir amacımız" dedi.
(MSA-Y)

03.08.2017 15:39:47 TSI
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