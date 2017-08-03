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Alanya Belediyesi maden kalker ocağı kurdu



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ANTALYA (İHA) - Alanya Belediyesi, yol, asfalt, dolgu, altyapı, üstyapı, inşaat, beton hizmetlerinde kullanacağı kum ve çakıl gibi ham maddeyi üretecek, kırma-eleme tesisi Maden Kalker Ocağı'nı hizmete sundu.

Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan 31.07.2017 tarihinde Maden Kalker Ocağı'nın işletme ruhsatını alan Alanya Belediyesi, ilk kez ruhsatlı maden kalker ocağı kuran kurum oldu. Haftalık Encümen Toplantısı'nda konuyla ilgili bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bugün yaklaşık 3 yıldır mücadelesini verdiğimiz Maden Kalker Ocağını kurarak hizmete sunduk. Belediyemiz, üretken belediyecilik adı altında icraatlarına, faaliyetlerine devam ediyor. Alanya Belediyesi olarak Alanya tarihinde ilk kez madencilik faaliyetleri için işyeri açma ruhsatı alan devlet kurumuyuz. 31.07.2017 tarihli artık Alanya Belediyesi'nin bir maden kalker ocağı ruhsatı var. Bundan sonraki çalışmalarımızı da buradan sürdüreceğiz. Çıplaklı'da 2 hektar alana kurduğumuz tesisimiz belediyemizin daha ekonomik ve daha kaliteli hizmet üretmesini sağlayacaktır" dedi.

Saatte 400 ton üretim kapasitesiyle hizmet veren Maden Kalker Ocağı, belediye hizmetlerinin maliyetini düşürecek ve aynı zamanda daha hızlı, daha kaliteli ve daha ucuz hizmet sağlayacak.



11 milyonluk iki yatırım

Maden Kalker Ocağı'nın yanısıra Alanya Belediyesi Asfalt Plenti'yle ilgili de bilgi veren Belediye Başkanı Yücel, "Hemen bunun yanında yaklaşık 5 kilometrelik bir mesafeye de asfalt plentimizi taşıyacağız. Şu anda imalatına başlandı. Bir ay içinde burasını da faaliyete geçirip artık hem kendimiz üretip hem de kendimiz imalatını yaparak büyük bir tasarruf elde edeceğiz. Şimdiden her iki yatırımımızın da yaklaşık maliyeti 11 milyonun üzerindedir. Alanya halkına hayırlı uğurlu olsun."



"Gökbel bir marka haline geldi"

Geçtiğimiz hafta düzenlenen 13. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'yle ilgili sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gökbel'in artık bir marka haline geldiğini söyledi. Gökbel Güreşleri'nin her yıl yeni bir ivme, yeni bir değer kazandığına vurgu yapan Yücel, "Biz bu güreşlerin söylevlerini yaparken Kırkpınar'ın rövanşı diyorduk. Basın da böyle yazıyordu. Baktık gördük ki bu yıl ki güreşler Kırkpınar kadar heyecanlı, Kırkpınar kadar zevkliydi. Gerek güreş müsabakaları gerekse katılımcılar Gökbel'in değerini arttırdı. Kırkpınar'da derece yapan tüm sporcuların katılımı, bölge halkının organizasyona teveccühü ve katılımları inanın beklenenin çok kat kat üstündeydi. Artık Gökbel'in bir marka haline geldiğini düşünüyorum" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



03.08.2017 15:40:33 TSI

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