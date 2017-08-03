YEREL HABERLER / ARDAHAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Bilmez, Jandarma komutanları ile toplantı yaptı

Vali Bilmez, Jandarma komutanları ile toplantı yaptı



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İlçe Jandarma Komutanları ve Karakol Komutanları ile toplantıda bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığının ilgili şube müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, Jandarma'nın kendi sorumluluk alanında ki faaliyetleri ile ilin genel asayiş ve güvenlik konuları görüşüldü. Gelişen ve değişen şartlar doğrultusunda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin artırılmasına yönelik konularda değerlendirmelerde bulunuldu.

(OY-AT-Y)



03.08.2017 15:40:34 TSI

NNNN

