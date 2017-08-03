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İsmail Baran muhtarlar ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



İsmail Kurt

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, muhtarlar ile bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla meclis salonunda bir araya geldi, yapılan çalışmaları değerlendirdi. Toplantıya; Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve İsa Taş, Körfez Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. Muhtarlarla yapılan bu toplantıları önemsediğini belirten Başkan İsmail Baran, "İstişare etmek, çalışmaları değerlendirmek önemli. Sizler, halkın birinci derece gelip ulaştığı kişilersiniz. Bir nevi mahallelerin doktorusunuz" ifadelerini kullandı.

Belediye olarak tüm hedefleri tutturduklarını ve geçtiğimiz yıl 85 milyon liralık yatırımın hayata geçirildiğini belirten Başkan İsmail Baran, "2017-18 için de 110 milyon liralık yatırım planladık. 3 yılda 300 milyon liralık yatırımı hayata geçirmiştik. Hedef, 5 yılda 500 milyon liralık yatırım yapmak. Bizim ayarımızdaki belediyeler ancak 110 milyon liralık bütçe yapabilirken, biz sadece bunu yatırım bütçesi olarak hayata geçirdik"

Muhtarların mahalleleriyle ilgili sıkıntıları kendisine aktarmasını önemsediğini belirten Başkan Baran, "Körfez'i beraber güzelleştireceğiz, sıkıntıları aşacağız. Büyük bir hassasiyetle sorunlara değinmeniz beni heyecanlandırıyor, mutlu oluyorum. Başarı varsa, bu hepimizindir. Bunun sırrı da hep beraber hizmete odaklanmamızdan kaynaklı" ifadelerini kullandı. Muhtarlar ise kendilerine verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Verdiğiniz sözlerin arkasındasınız, bu çok önemli. Sizlere teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

(RFK-Y)



03.08.2017 15:41:12 TSI

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