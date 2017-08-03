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Kayseri ve Boğazlıyan Şeker 2017 yılı yaz kursları sona erdi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şeker'in Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları bünyesinde Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 8-14 yaş gurubunda öğrencilere yönelik futbol, güreş, satranç branşlarında ücretsiz olarak açılan 2017 yılı yaz kursları sona erdi.



Yaz spor kurslarının kapanışında konuşan Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdür Vekili Osman Canıtez, Kayseri'de 565 öğrenci, Boğazlıyan'da ise 186 öğrencinin kurslardan yararlandığını, Kayseri Şeker yaz sporu kurslarında Futbol, Boks ve Satranç branşlarının yanı sıra Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi derslerinin de verildiğini belirtti.



Kayseri ve Boğazlıyan Yaz spor okulları kapanış törenlerine, Genel Müdür Vekili Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcısı Hulusi Yüksel, Şeker Spor Kulüp Başkanı İbrahim Dayı, İnsan Kaynakları Müdürü Bahri Serim, Ziraat Müdürü Oğuzhan Ulu, Şeker Spor Alt Yapı Sorumlusu Mustafa Kılıç, Kayseri Şeker Sağlıklı Spor ve Yaşam Merkezi Şefi Cemal Kaya, kurs öğretmenleri ile öğrencilerin aileleri katıldılar. Yapılan konuşmalar sonunda öğrencilere kurs bitirme sertifikaları takdim edildi.

(SK)



03.08.2017 15:41:42 TSI

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