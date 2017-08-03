VASKİ'den su kesintisi uyarısı
VAN (İHA) - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığınca yapımı devam eden 2 nolu terfi merkezinde hat bağlantısı ve trafo değişimi nedeniyle su kesintisi yapılacağı bildirildi.
VASKİ'den yapılan açıklamada, kentin birçok yerine hizmet verecek olan yeni terfi merkezinde yapılacak olan zorunlu çalışma nedeniyle su kesintisi yapılacağı belirtilerek, "Su kesintisi 5 Ağustos 2017 Cumartesi günü 08.00 ile 16.00 saatleri arasında uygulanacak. Kısmı olarak su kesintisine gidilecek mahaller ise; Karşıyaka, Seyit Fehim Arvasi, Fırat, Hacıbekir, Serhat, Yeni Mahalle, Şerefiye, Esenler, Vali Mithat Bey mahalleleridir' denildi.
(MSA-Y)
03.08.2017 15:43:07 TSI
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