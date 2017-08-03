Metruk binadaki yangın büyümeden söndürüldü
(Fotoğraflı)
Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman merkez Fatih Mahallesinde bulunan metruk evde çıkan yangın etrafındaki binalara sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Fatih Cami karşısında bulunan metruk binada bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, yangın çevreye sirayet etmeden söndürüldü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
(AHM)
03.08.2017 15:44:11 TSI
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