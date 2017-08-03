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Erciş Belediyesinden taziye evlerine 3 bin adet sandalye



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van'ın Erciş Belediyesi tarafından sürdürülen "Doğumdan ölüme kadar yanınızdayız" projesi kapsamında taziye evlerinde kullanılmak üzere 3 bin adet sandalyenin dağıtımı gerçekleştirdi.

Erciş Belediyesi İkmal Dairesi Müdürlüğü alanında muhtarlarla bir araya gelen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, taziye evlerinde kullanılmak üzere 3 bin sandalye ile çay ve şeker dağıtımı yapıldığını söyledi. "Doğumdan ölüme kadar yanındayız'' projesi kapsamında sandalye dağıtımı gerçekleştirildiğini belirten Yaşar, muhtarların sorularıyla da yakından ilgilendi.

Nisan ayında hayat geçirilen proje kapsamında Erciş Devlet Hastanesi Yeni Doğan Servisinde 700 yeni doğan çantası dağıtımının da gerçekleştirildiği ifade edildi.

(NÇ-MSA-Y)



03.08.2017 15:45:22 TSI

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