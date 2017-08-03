ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erciş Belediyesinden taziye evlerine 3 bin adet sandalye

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:43
Erciş Belediyesinden taziye evlerine 3 bin adet sandalye
Erciş Belediyesinden taziye evlerine 3 bin adet sandalye

(Fotoğraflı)

Nihat Çavuşoğlu
VAN (İHA) - Van'ın Erciş Belediyesi tarafından sürdürülen "Doğumdan ölüme kadar yanınızdayız" projesi kapsamında taziye evlerinde kullanılmak üzere 3 bin adet sandalyenin dağıtımı gerçekleştirdi.
Erciş Belediyesi İkmal Dairesi Müdürlüğü alanında muhtarlarla bir araya gelen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, taziye evlerinde kullanılmak üzere 3 bin sandalye ile çay ve şeker dağıtımı yapıldığını söyledi. "Doğumdan ölüme kadar yanındayız'' projesi kapsamında sandalye dağıtımı gerçekleştirildiğini belirten Yaşar, muhtarların sorularıyla da yakından ilgilendi.
Nisan ayında hayat geçirilen proje kapsamında Erciş Devlet Hastanesi Yeni Doğan Servisinde 700 yeni doğan çantası dağıtımının da gerçekleştirildiği ifade edildi.
(NÇ-MSA-Y)

03.08.2017 15:45:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çaldıran'daki okullarda onarım tespit çalışması
YEREL

ÇALDIRAN'DAKİ OKULLARDA ONARIM TESPİT ÇALIŞMASI
Van'da 'cami-çocuk buluşması' programı
YEREL

VAN'DA 'CAMİ-ÇOCUK BULUŞMASI' PROGRAMI
Van TSO Genç Girişimciler Kurulundan İŞGEM'e ziyaret
YEREL

VAN TSO GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULUNDAN İŞGEM'E ZİYARET
VASKİ'den su kesintisi uyarısı
YEREL

VASKİ'DEN SU KESİNTİSİ UYARISI
Çaldıran Belediyesinden okul bakımı
YEREL

ÇALDIRAN BELEDİYESİNDEN OKUL BAKIMI
Van'da polis kantini açılışı
YEREL

VAN'DA POLİS KANTİNİ AÇILIŞI
Van'daki park ve bahçelerde onarım ve temizlik çalışması
YEREL

VAN'DAKİ PARK VE BAHÇELERDE ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI
Van'ın 'Kent Parkı' yenilendi
YEREL

VAN'IN 'KENT PARKI' YENİLENDİ
GÜRKADEM, kadınların ikinci evi oldu
YEREL

GÜRKADEM, KADINLARIN İKİNCİ EVİ OLDU
Van'da kütüphane üye sayısında yüzde 90 artış
YEREL

VAN'DA KÜTÜPHANE ÜYE SAYISINDA YÜZDE 90 ARTIŞ
Van'daki sulama kanalları ve göletler temizleniyor
YEREL

VAN'DAKİ SULAMA KANALLARI VE GÖLETLER TEMİZLENİYOR
Muradiye aniden bastıran yağmur serinletti
YEREL

MURADİYE ANİDEN BASTIRAN YAĞMUR SERİNLETTİ
Çaldıran'da futbol turnuvası
YEREL

ÇALDIRAN'DA FUTBOL TURNUVASI
Sanatçı Merve Özbey Van'da hayranlarıyla buluşacak
YEREL

SANATÇI MERVE ÖZBEY VAN'DA HAYRANLARIYLA BULUŞACAK
Kahraman'dan Korgeneral Çetin'e ziyaret
YEREL

KAHRAMAN'DAN KORGENERAL ÇETİN'E ZİYARET
Van Büyükşehir Belediyespor'dan üçüncü etap kamp dönemi
YEREL

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR'DAN ÜÇÜNCÜ ETAP KAMP DÖNEMİ
Muradiye'de trafik kazası: 7 yaralı
YEREL

MURADİYE'DE TRAFİK KAZASI: 7 YARALI
Van'da eylem ve etkinlikler 30 gün yasaklandı
YEREL

VAN'DA EYLEM VE ETKİNLİKLER 30 GÜN YASAKLANDI
Müdür Görentaş'tan sebze üreticilerine ziyaret
YEREL

MÜDÜR GÖRENTAŞ'TAN SEBZE ÜRETİCİLERİNE ZİYARET
Derede mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL

DEREDE MAHSUR KALAN KÖPEK, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI
İçişleri Bakanı Soylu'dan yol talimatı
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN YOL TALİMATI
Vanlı halterciler Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor
YEREL

VANLI HALTERCİLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR
Gürpınar Belediyesinden örnek sera
YEREL

GÜRPINAR BELEDİYESİNDEN ÖRNEK SERA
Van Sağlık Müdürlüğü, adliye lojmanlarını devraldı
YEREL

VAN SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, ADLİYE LOJMANLARINI DEVRALDI