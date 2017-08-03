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Başkan Kutlu vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinliyor



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da derdine çözüm arayan vatandaşlar, düzenlenen halk günlerinde Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret ederek dertlerini anlatabiliyor.

Adıyamanlı vatandaşlar, Adıyaman Belediyesini halka açarak 'halk odaklı' belediyecilikte önemli bir ivme kazandıran Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret ederek dertlerini anlatıp, çözüm bulabiliyor.

Göreve geldiği günden bu yana yoğun mesaisinden zaman ayırarak vatandaşlarla bir araya gelen Başkanı Kutlu, belediye başkanlığı makamının herkesin makamı olduğunu söyledi.

Başkan Kutlu, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sadece bu halk odaklı belediyecilik düsturuyla çalıştık. Kapımızı her kesimden vatandaşa, misafire açtık. Onların dertlerini, sorunlarını ve önerilerini dinleyip, imkanlarımız dahilinde olanları çözmeye yada hayata geçirmeye çalıştık. Şu an da yoğun mesaiden geriye kalan zamanlarımızda fırsat buldukça vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. İnşallah el birliğiyle huzur ve barış kenti olan Adıyaman'ımızı en güzel yerlere taşıyacağız" dedi.

Vatandaşlar ise dertlerini ve önerilerini direk Başkan Kutlu'ya anlatabilmenin memnuniyetini yaşadıklarını dile getirerek, "Belediyemizi ilgilendiren gerek memleketimizle ilgili, gerekse şahsımızla ilgili sorun ve önerilerimizi direk Başkanımıza anlatabilmek çok güzel bir durum. Buna imkan tanıyan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Zaten göreve geldiği ilk günden bu yana kimi zaman milletvekilleri ve vali ile kimi zaman da yalnız başına ya da eşi Fulya Kutlu hanımefendiyle birlikte esnaf ve ev gezileri düzenleyerek halkın içinde olan başkanımız, yoğun mesaisinden geri kalan zamanlarda da halkı makamında ağırlıyor. Halkın sorun ve önerilerini bire bir dinleyen, insan odaklı hizmetler üretmek için onlarla sık sık bir araya gelen Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

(CK-OE-Y)



03.08.2017 15:46:57 TSI

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