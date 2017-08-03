ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Kutlu vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinliyor

03 Ağustos 2017 Perşembe, 15:44
Başkan Kutlu vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinliyor
Başkan Kutlu vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinliyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da derdine çözüm arayan vatandaşlar, düzenlenen halk günlerinde Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret ederek dertlerini anlatabiliyor.
Adıyamanlı vatandaşlar, Adıyaman Belediyesini halka açarak 'halk odaklı' belediyecilikte önemli bir ivme kazandıran Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret ederek dertlerini anlatıp, çözüm bulabiliyor.
Göreve geldiği günden bu yana yoğun mesaisinden zaman ayırarak vatandaşlarla bir araya gelen Başkanı Kutlu, belediye başkanlığı makamının herkesin makamı olduğunu söyledi.
Başkan Kutlu, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sadece bu halk odaklı belediyecilik düsturuyla çalıştık. Kapımızı her kesimden vatandaşa, misafire açtık. Onların dertlerini, sorunlarını ve önerilerini dinleyip, imkanlarımız dahilinde olanları çözmeye yada hayata geçirmeye çalıştık. Şu an da yoğun mesaiden geriye kalan zamanlarımızda fırsat buldukça vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. İnşallah el birliğiyle huzur ve barış kenti olan Adıyaman'ımızı en güzel yerlere taşıyacağız" dedi.
Vatandaşlar ise dertlerini ve önerilerini direk Başkan Kutlu'ya anlatabilmenin memnuniyetini yaşadıklarını dile getirerek, "Belediyemizi ilgilendiren gerek memleketimizle ilgili, gerekse şahsımızla ilgili sorun ve önerilerimizi direk Başkanımıza anlatabilmek çok güzel bir durum. Buna imkan tanıyan Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Zaten göreve geldiği ilk günden bu yana kimi zaman milletvekilleri ve vali ile kimi zaman da yalnız başına ya da eşi Fulya Kutlu hanımefendiyle birlikte esnaf ve ev gezileri düzenleyerek halkın içinde olan başkanımız, yoğun mesaisinden geri kalan zamanlarda da halkı makamında ağırlıyor. Halkın sorun ve önerilerini bire bir dinleyen, insan odaklı hizmetler üretmek için onlarla sık sık bir araya gelen Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.
(CK-OE-Y)

03.08.2017 15:46:57 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Çocuklarda yaz aylarında sık karşılaşılan sağlık sorunları
YEREL

ÇOCUKLARDA YAZ AYLARINDA SIK KARŞILAŞILAN SAĞLIK SORUNLARI
3. Çevreyolunda kamulaştırılan binalar yıkıldı
YEREL

3. ÇEVREYOLUNDA KAMULAŞTIRILAN BİNALAR YIKILDI
Başkan Özdemir asfalt çalışmasını inceledi
YEREL

BAŞKAN ÖZDEMİR ASFALT ÇALIŞMASINI İNCELEDİ
Yeşilyurt Mahallesinde altyapı çalışması
YEREL

YEŞİLYURT MAHALLESİNDE ALTYAPI ÇALIŞMASI
Metruk binadaki yangın büyümeden söndürüldü
YEREL

METRUK BİNADAKİ YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Hayırsever vatandaştan ASD'ye akülü sandalye bağışı
YEREL

HAYIRSEVER VATANDAŞTAN ASD'YE AKÜLÜ SANDALYE BAĞIŞI
Besni İslami Dayanışma Platformundan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi
YEREL

BESNİ İSLAMİ DAYANIŞMA PLATFORMUNDAN İSRAİL'E MESCİD-İ AKSA TEPKİSİ
Adıyaman Belediyespor yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL

ADIYAMAN BELEDİYESPOR YENİ SEZONA HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR
Yaz futbol kurslarında yıldız sporcular yetişiyor
YEREL

YAZ FUTBOL KURSLARINDA YILDIZ SPORCULAR YETİŞİYOR
Adıyaman'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi
YEREL

ADIYAMAN'DAN SURİYE'YE YARDIM TIRI GÖNDERİLDİ
Genç kız intihar etti
YEREL

GENÇ KIZ İNTİHAR ETTİ
Yabani hayvanlar için su tekneleri yerleştirildi
YEREL

YABANİ HAYVANLAR İÇİN SU TEKNELERİ YERLEŞTİRİLDİ
Dünyada her yıl 800 bin kişi kolon kanserine yakalanıyor
YEREL

DÜNYADA HER YIL 800 BİN KİŞİ KOLON KANSERİNE YAKALANIYOR
Besni'de ilçesinde hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı
YEREL

BESNİ'DE İLÇESİNDE HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ 2 KİŞİ YAKALANDI
Şampiyonluk kupasını Başkan Kutlu'ya verdi.
YEREL

ŞAMPİYONLUK KUPASINI BAŞKAN KUTLU'YA VERDİ.
Şehit bbasından Başkan Kutlu'ya teşekkür
YEREL

ŞEHİT BBASINDAN BAŞKAN KUTLU'YA TEŞEKKÜR
Vali Kalkancı: &quot;Geçmişe hayıflanmadan önümüze bakacağız&quot;
YEREL

VALİ KALKANCI: "GEÇMİŞE HAYIFLANMADAN ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"
Sara nöbeti geçiren şahıs yaralandı
YEREL

SARA NÖBETİ GEÇİREN ŞAHIS YARALANDI
Kahta'da esnaf mum ile elektrik faturalarını protesto etti
YEREL

KAHTA'DA ESNAF MUM İLE ELEKTRİK FATURALARINI PROTESTO ETTİ
Taşıma ve yemek ihalesi yapıldı
YEREL

TAŞIMA VE YEMEK İHALESİ YAPILDI