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Yeşilyurt Mahallesinde altyapı çalışması



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Yeşilyurt Mahallesinde altyapı çalışmalarına başladı.

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getiren yetkililer, "Yeşilyurt Mahallesinde başlattığımız altyapı döşeme çalışması ile mahallenin kanalizasyon atığı ile yağmur suyu hattını ayırmış olacağız. İnşallah bu çalışma sonunda her yağmurda büyük sorun yaşanan bu bölgede artık sorun yaşanmayacak" şeklinde konuştu.

Çevre sakinleri yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür ettiler.

(CK-OE-Y)



03.08.2017 15:48:11 TSI

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