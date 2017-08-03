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Başkan Özdemir asfalt çalışmasını inceledi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Hürriyet Mahallesi Kanarya Caddesi üzerinde devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, ilçe genelinde asfaltsız yolun imara yeni açılan yerler dışında kalmadığı bilgisini vererek çeşitli sebeplerle bozulmuş yolların asfaltının öncelikle yapacaklarını söyledi.

Başkan Özdemir, "Gölbaşı Belediyesi olarak çalışmalarımız her alanda aralıksız bir şekilde devam ediyor. Asfalt çalışmasına yaz döneminde yeni başladık. İlk etapta Hürriyet Mahallesi Kanarya Caddesinin yapıyoruz. Burada düğün salonu olmasından dolayı yol araç trafiğinde aktif. Daha sonra ise ilçemizin bozuk olan diğer yerlerine geçerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

(CK-OE-Y)



03.08.2017 15:48:26 TSI

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