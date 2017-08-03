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Çorum Belediyesi 20 semt parkı yapacak



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Çorum Belediyesi, semt parkı ve büyük parklarla şehri donatmaya devam ediyor.

Muzaffer Külcü göreve geldikten sonra 185 modern semt parkını Çorum halkının kullanımına sunduklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, "Çorum'u yeşil bir kent haline getirmek için modern parklar, semt parkları, çocuk oyun alanları ve yürüyüş yolları yapıyoruz" dedi.

Bu sene 20 semt parkı yapmayı hedeflediklerini kaydeden Alper Zahir, "Temmuz ayına kadar 6 tane semt parkını tamamladık. 7 semt parkının inşaatı devam ediyor. 4 semt parkının ihale çalışmaları sürüyor, 3 parkın da projeleri hazırlanıyor. Yaptığımız semt parklarında hemşehrilerimiz rahat bir nefes alıyor. Çocuk oyun alanları ile çocuklar oyuna doyuyor." şeklinde konuştu.

Parklarda yaptıkları aydınlatma sistemleriyle yaz aylarında kent halkının akşam geç saatlere kadar bu parkları kullanabildiklerinin altını çizen Başkan Yardımcısı Zahir, "Özellikle yaz aylarında akşamları parklarımız bu aydınlatma sayesinde cıvıl cıvıl oluyor." ifadelerini kullandı.

"Yeşillikler içinde spor yapılıyor"

Belediye Başkanı Yardımcısı Alper Zahir, "Vatandaşlarımızın sporlarını daha kolay ve ulaşılabilir olarak yapmaları için uygun olan semt parklarımıza da yürüyüş yolları ve fitness aletleri ile donatıyoruz. 38 parkımıza 41 takım fitness aleti 5 parkımıza da engelli kardeşlerimiz için spor aletleri yaptık. Yürüyüş yollarımız ile halkımız sağlıklı ve konforlu bir ortamda spor ve yürüyüş yapma imkânına kavuştu. 2017 yılında yapımına başladığımız parklarımızda da bu çalışmalar yapılacak."diye konuştu.

(BÖ)



03.08.2017 15:48:28 TSI

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