Aksaray Belediyesi şehrin her bölgesinde asfalt çalışması yapıyor

AKSARAY (İHA) - Bu yıl asfalt sezonuna hızlı giren ve birçok mahallede çalışma yapan Aksaray Belediyesi, altyapısı biten bölgelerde rekor düzeyde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Şehrin her bölgesinde çalışan Fen İşleri ekipleri, sıcak havalara rağmen çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hacılar Harmanı, Selçuk Caddesi, Şifahane, Yunus Emre Mahalleleri ve TOKİ bölgesinde sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışması yapıyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, her zaman olduğu gibi dış birimlerde yapılan altyapı ve asfalt çalışmalarını yerinde inceliyor. Sabah erken saatlerde sahaya inen Başkan Yazgı, şehrin muhtelif yerlerinde yapılan çalışmaları denetleyerek, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Bu yıl asfaltta rekor düzeyde bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Yazgı, özellikle altyapısı biten bölgelerde işin önemine göre sathi kaplama ve sıcak asfalt çalışması yaptıklarını, planlı ve programlı bir şekilde şehrin altyapı ve asfalt ihtiyacını giderdiklerini ifade etti.

Öte yandan, Aksaray Belediyesinin yol ve asfalt çalışması vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Yolları asfaltlanarak tozdan çamurdan kurtarılan vatandaşlar, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

