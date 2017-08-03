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3. Çevreyolunda kamulaştırılan binalar yıkıldı



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Kamulaştırma problemlerinden bir kısmı tamamlanamayan 3. Çevreyolunda kamulaştırılan binalar yıkılarak yol genişletildi.

3. Çevreyolu projesinde yaşanan kamulaştırma probleminden dolayı tamamlanamayan bölümler, Adıyaman Belediyesinin yoğun çalışmalarıyla bir bir tamamlanıyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 3. Çevreyolunun Yeşilyurt Mahallesi kısmında yol genişletme çalışmaları yapıldı. Mülk sahipleriyle yapılan anlaşmalar neticesinde yolda kalan engeller yıkılarak ortadan kaldırıldı. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

(CK-OE-Y)



03.08.2017 15:48:47 TSI

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