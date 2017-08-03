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Malkoç, Erzurum Barosu'nu ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Erzurum Barosunu ziyaret etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun "Ombudsman Erzurumlularla Buluşuyor" adlı programı nedeniyle kente gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberinde Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan ile birlikte Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan'ı ziyaret etti. Başkan Göğebakan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek baro ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Göğebakan Malkoç'a ayrıca günün hatırası olarak üzerinde tarihi Çifte Minareli Medrese'nin bulunduğu baroya ait özel çini tabak hediye etti.

Erzurum Barosunu çalışmalarından dolayı tebrik eden Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise ziyaretin ardından Baro Başkanı Talat Göğebakan, baro yönetim kurulu üyeleri ve protokolle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

(ERZ-Y)



03.08.2017 15:51:04 TSI

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