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Erenköy Mahallesi asfaltlanıyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erenköy Mahallesinde yer alan Erenköy Caddesi'nin yenileme ve düzenleme çalışmasını tamamladıklarını şu anda asfaltlama çalışmasının devam ettiğini bildirdi.



Yol yenileme çalışması yaptıklarını ve bu çalışma ile Erenköy Caddesi ve buna bağlantılı 4 sokakta asfalt çalışmasına devam ettiklerini belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, alt yapısı yenilenen Erenköy Caddesinde 6 bin ton alt yapı malzemesi ile 4 bin ton asfalt kullanıldığını belirtti.



Yapılan çalışmaların semt halkına hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:



"Erenköy Mahallesi eskiden bağ ve bahçe alanlı sayfiye bölgesi idi. Ancak son yıllarda bahçe nizamı iki ve 3 katlı site şeklinde yapılan evlerle ile mahalle 12 ay hizmet alan bir bölgeye dönüştü. Bir başka ifade ile bu mahallede eskiden 30-40 aile yaz aylarında otururken bugün 12 ay boyunca 780 konut yaz kış oturan bir semte dönüştü. Mahallenin son 10 yıldır nüfusunda 8 bin artış olmuştur. Bu neden ile mahallede çevresi ile ve doğası ile uyumlu çalışmalar başlatılmıştır. Bu semte yer alan bin 250 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğindeki Erenköy Caddesi ile bağlantılı sokaklar ile bunlara bağlantılı tüm yollarda alt yapı çalışmasını tamamlandı. Şu anda asfaltlama çalışmasına başladık. Yol genişletme ve çevre düzenleme, yaya yolu ile semt otopark yapımı sonrası Erenköy Mahallesinin tüm yolları asfaltlanacaktır. Bu çalışma esnasında diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma yerine getirildi."

(SK)



03.08.2017 15:51:27 TSI

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