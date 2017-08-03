YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sarıgöl'de üzüm hasadına başlandı

Sarıgöl'de üzüm hasadına başlandı



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Sarıgöl ovasında çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümleri ile erkenci üzümlerin hasadına başlandı.

Sarıgöl ovası üzüm hasat sezonunu açtı. Sarıgöl'de yetiştirilen erkenci üzümler hasat sonrası yüzde 85'i ihraç edilecek. Sarıgöl'ün Türkiye'nin üzüm ambarı olduğunu söyleyen Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Sarıgöl, Gediz Ovasının başlangıç noktasında yer alan ve geçimini üzümle temin eden bir ilçedir. Sarıgöl'de çok sayıda üzüm türü bulunuyor. Sarıgöl'e ihracatçılar da gelmeye başladı. Sarıgöl'den 2017 yılında 110 bin dekarlık alandan bu yıl 400 bin ton yaş üzüm elde edilesi bekleniyor. Sarıgöl'de her geçen yıl kaliteli üzüm elde etmek için seferber olunuyor. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ziraat Odası ve üzüm üreticilerimiz iyi tarım uygulaması ile verimi ve kaliteyi yüksek çıtalara çıkarmakta. Bu yıl üzümlerin yüzde 85'i yine ihraç edilecek. Sarıgöl üzümü artık kendisini aştı. Üzümlerimiz başta Rusya olmak üzere, İngiltere, Almanya, Norveç, İsveç, Arap ülkelerine yani dünyanın her ülkesine yaş olarak gönderiliyor. Ayrıca yurt içinde tüm il ve ilçelerde manavlarında bulunmaktadır. Üzümlerimizi vatandaşlarımız güvenle yemelidir. Çünkü Sarıgöl üzümü kalitesi ile kalıntısı olmayan üzümdür" dedi.

(VS-AY-Y)



03.08.2017 15:55:01 TSI

NNNN

