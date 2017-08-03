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(Güncelleme) Selçuklu Belediyesi Umut Evi "umut" oluyor



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Umut Evi, kanser hastaları ve ailelerini ev konforunda ağırlamaya devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından 2010 yılında hizmete açılan Umut Evi, kanser hastaları ve ailelerini ev konforunda ağırlamaya devam ediyor. Selçuklu'ya kazandırdığı birçok prestijli proje ile şehre katma değer sağlayan Selçuklu Belediyesi, sağlık alanında dev projelerle ilçeye hizmet ediyor. Aile sağlığı merkezleri, Özalkent Numune Hastanesi Polikliniği, Sakarya Halk Sağlığı Laboratuarı, Selçuklu ve Dumlupınar Diş Sağlığı Merkezleri, Selçuklu Otizmli Bireyler Merkezi(SOBE) sağlık alanında yapılan hizmetlerin başlıcaları. Faaliyete geçirilen projelerle sağlık alanındaki fiziki eksikliği gideren Selçuklu Belediyesi, vatandaşların kaliteli bir şekilde sağlık hizmetini almasını amaçlıyor.

Şehir dışından tedavi amaçlı Konya'ya gelen misafirleri de unutmayan Selçuklu Belediyesi, Umut Evi'nde kanserli hastaları ve ailelerini ağırlıyor. 2 bin metrekare alana sahip 45 metrekarelik 32 odadan oluşan tesis, Konya dışından gelen kanserli hasta ve yakınları için ücretsiz hizmet veriyor. Umut Evi bünyesinde yiyecek, barınma ve sosyal ihtiyaçları karşılanan hastalara aynı zamanda uzmanlar tarafından psikolojik destek de veriliyor. Yılda ortalama 300 hasta ve refakatçisini ağırlayan Umut Evi'nde, kanser hastaları tedavi gördükleri hastanelere ücretsiz taşınıyor. Düzenlenen çeşitli etkinliklerle hasta ve refakatçilerine moral veriliyor. Selçuklu Umut Evi'nde refakatçisi ile birlikte konaklayan kemik metastazı hastası Fatma İncel, yapılan hizmetin şehir dışından gelen hastalar için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, "Cihanbeyli'den kanser tedavisi için geldim ve yaklaşık 2 aydır Selçuklu Umut Evi'nde kalıyorum. Burada sanki evimizdeymişiz gibi yardımcı oluyorlar. Bu hizmeti düşünen ve bizlere çok yardımcı olan Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum. Burada her konuda bizimle ilgilenen personel arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun" dedi.

Konya'ya tedavi için gelen hastalar ve hasta yakınlarının Umut Evi'nde kendilerini evlerinde hissettiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Umut eviyle amacımız kemoterapi, radyoterapi gibi ayakta tedavi gören vatandaşlarımızın tedavilerinde devamlılığı sağlamak, moral desteği vermek, hasta ve hasta yakınlarına idari işlemlerle ilgili yardım sağlamak ve hasta bakımını bir basamak daha öteye taşımak. Umut Evi'nde 32 süit dairemizde tedavi gören misafirlerimizi ağırlıyor ve Konyalıların ev sahipliğini dışarıdan gelen hemşehrilerimize hissettirmeye çalışıyoruz" dedi.

(AH-Y)



03.08.2017 16:01:23 TSI

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