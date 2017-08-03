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Vali Ustaoğlu hacı adaylarını uğurladı

03 Ağustos 2017 Perşembe, 16:03
Vali Ustaoğlu hacı adaylarını uğurladı
Vali Ustaoğlu hacı adaylarını uğurladı

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı.
İl Müftülüğü tarafından organize edilen 2017 yılı hacı adaylarını uğurlama töreni, müftülük bahçesinde gerçekleştirildi. Kur'an tilaveti ile başlayan programda konuşan İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, "Hacı olmak kolaydır, fakat hacı kalmak zordur" dedi.
Vali Ustaoğlu ise, hacı adaylarının heyecanlı ve duygulu olduğunu söyleyerek, "Biliyorum bugün çok heyecanlısınız, çok duygulusunuz, çok duygu yüklüsünüz. Hepinizin özlemini çektiği, hasretini çektiği, her zaman orada olmayı arzu ettiği, mübarek kutsal beldelere yolculuğa çıkıyorsunuz, Allah bu yolculuğunuzu hayırlı eylesin. İnşallah sağlıkla gidip sağlıkla dönersiniz. Gideceğiniz bu yolda ilk durağınız alemlere rahmet olarak gönderilen, 'sen olmasaydın ben bu alemleri yaratmazdım' dediği sevgili peygamberimizin manevi huzuruna gideceksiniz. İnşallah orada Ravza'da dualarınızı yapacaksınız. Mescid-i Nebevi'de namaz kılacaksınız. Bu memleketin birliği, dirliği, geleceği için de inşallah dualarınızı eksik etmemenizi arzu ediyorum. Geçirmiş olduğumuz sürecin ne türlü zorlu olduğunu şüphesiz hepimiz biliyoruz, ama biz inanıyoruz ki yer altındaki evliyalarımızla yer üstündeki ağzı dualı hacılarımızla inşallah bu memleket bugün ayakta duruyorsa bu dualar sayesindedir. Rabbim inşallah yapacağınız duaları, Kabe-i Muazzam'ı gördüğünüzde yapmış olduğunuz duaları kabul eder. 1400 yıl evvel İslam'ın ilk ışığının doğduğu ve tüm evreni sardığı o kutsal beldelerde sizlere birbirinize kenetlenerek sabırlı olmayı, sürekli dualar ve Kur'an okumayı tavsiye ediyorum. Hayırlısı ile gidin hayırlısı ile dönün. Orada hem sevgili peygamberimiz ile kucaklaşmış olacaksınız hem de en kutsal mekanımız olan Kabe-i Muazzam'ı tavaf ederek Yüce Yaradan ile adeta bütünleşmiş olacaksınız. Bu vesileyle hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.
Vali Ustaoğlu, program sonunda hacı adayları ile tek tek vedalaşarak uğurladı.
(VO-MSA-Y)

03.08.2017 16:05:08 TSI
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