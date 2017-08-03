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Büyühşehir'den engellilere yardım eli

03 Ağustos 2017 Perşembe, 16:03
Büyühşehir'den engellilere yardım eli
Büyühşehir'den engellilere yardım eli

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Abdülkadir Güneş
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı, engellilere 52 tekerlekli sandalye, beyaz baston ve sesli saat dağıttı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye önünde düzenlenen törende, kenti engelli dostu bir şehre dönüştürmek için yola çıktıklarını söyledi. Yaklaşık üç yıl önce göreve geldiğinde engellilerin hizmet alabilmeleri için öncelikle kendi kurumu içerisini güçlendirmeye çalıştığını belirten Şahin, belediye bünyesinde Engelliler Daire Başkanlığını kurduğunu hatırlattı.
Engellilerin de yönetim kadrosunda yer alarak verilen görevi en iyi şekilde yapabileceğini ispatlamak için Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi'yi bu işin başına getirdiklerini aktaran Şahin, "Eğitim, sağlık, ulaşılabilirlilik ve istihdam alanında çok önemli engelli projelerini hayata geçirdik. Özellikle ulaşılabilirlilikte sizin en büyük sorununuz olan kaldırımlar, yollar, bastonlar, gören gözler, akıllı duraklar, engelsiz duraklar gibi Türkiye'ye örnek olan projeleri hayata geçirmeye çalıştık. Bu projelerle uğraşırken bir yandanda sizin medikal ihtiyaçlarınızı gidermek içinde projeler yaptık. Yaklaşık 2 bin kardeşimizin ihtiyacını giderecek şekilde çalışmayı tamamlamış olduk. Herşeyi sizin için, önünüzdeki engelleri kaldırmak için yapıyoruz"eklinde konuştu.
Büyükşehir Belediyesinin engellilere yönelik yaptığı projelerden de bahseden Şahin, onların hayatını kolaylaştıracak çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.
Engelli dostu, engelsiz şehir olmak ve gönüllerde engelleri kaldırarak herkesle beraber bu şehrin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Şahin, engellilerin konut sahibi olabilmesi için de çalışmalar yaptıklarını bildirdi.
Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi de daire başkanlığının engellilere yönelik yaptığı çalışmaları anlattı.
Konuşmaların ardından Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay ve Çelebi, engellilere, tekerlekli sandalye, sesli saat ve beyaz baston dağıttı.
(AKG-OE-Y)

03.08.2017 16:05:17 TSI
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