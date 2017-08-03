Simav'da trafik kazası: 2 yaralı
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Mehmet Emin İncekulak
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Simav-Pazarlar Karayolunun 7. kilometresindeki Ayvalı Rampaları'nda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Simav'dan Pazarlar ilçesi istikametine doğru gitmekte olan İlyas Kaynar (59) yönetimindeki 43 LP 110 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü İlyas Kaynar ile torunu İlyas Emre Kaynar (12) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Simav Doç. Dr İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (MEİ-EFE)
03.08.2017 16:10:21 TSI
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