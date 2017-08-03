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STK'lere hibe projeleri tanıtıldı



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MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan "Yerel STK'ler Hibe Programı" kapsamında Manisa'daki sivil toplum kuruluşlarına (STK) hibe programlarından nasıl yararlanılabileceğini anlattı.

Yunusemre Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen programda Manisa faaliyet gösteren STK'lere hibe programları ve bu programlardan nasıl yararlanabilecekleri anlattı. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar ve ilde faaliyet gösteren STK temsilcileri katıldı. Müdürlüğün AB Projeler ve Dış İlişkiler Birimi koordinasyonunda yürütülen toplantıda, toplam bütçesi 1 milyon 750 bin Euro olan programda STK'ların hazırlayacağı projelere Avrupa Birliği tarafından 40 ile 60 bin Euro arasında destek sağlanacağı belirtildi. Yerel STK'ları güçlendirmek, diyaloğun arttırılmasını öngören programın başvuruların 18 Ağustos 2017 tarihine kadar Merkez Finans ve İhale Birimine yapılması gerekiyor.

(AY-Y)



03.08.2017 16:11:26 TSI

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