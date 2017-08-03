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Başkan Tok'tan Olimpiyat Şampiyonu Merve'ye altın

03 Ağustos 2017 Perşembe, 16:13
Başkan Tok'tan Olimpiyat Şampiyonu Merve'ye altın
Başkan Tok'tan Olimpiyat Şampiyonu Merve'ye altın

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Olimpiyat Şampiyonu Merve Yazıcı'yı altınla ödüllendirdi.
Tekvandoya 13 yıl önce Başkan Erdoğan Tok'un 2004 yılında belde belediye başkanı iken açtığı yaz spor okullarında başlayan Merve Yazıcı, 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda tekvando branşında olimpiyat şampiyonu oldu. İlkadım Belediyesi sporcusu Merve Yazıcı, Antrenörü Mustafa Gençtürk, İlkadım Belediyesi Spor Koordinatörü Üzeyir Kodan, eşi ve annesiyle birlikte İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'u makamında ziyaret etti.

"Başkanımızın emeği var"
Ay-yıldızlı bayrağı göndere çekerken yaşadığı sevinci ve heyecanı anlatan genç ve başarılı tekvando sporcusu Merve Yazıcı, "Bugünlere gelmemde İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok ve Antrenörümüz Mustafa Gençtürk hocamın büyük emeği var. Tekvandoya 2004 yılında İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'un ilk belediye başkanlığı döneminde açtığı yaz spor okullarında başladım. Bugünlere gelmem o günlerin emeği ve eseridir" dedi.

"İnsana ve spora yatırımın karşılığını alıyoruz"
Sporun emek, disiplin, gayret ve emek isteyen bir öğreti olduğuna dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Belediye olarak spora ve sporcuya önem veren bir belediyeyiz. Açığımız spor okullarında çok başarılı sporcular yetiştirdik. Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonları çıkardık. Çeşitli müsabakalarda elde ettiğimiz derecelerle toplamda 79 madalya kazandık. Son olarak ta Olimpiyat Şampiyonu olan bir sporcumuz var. Bu başarılar bizi sevindiriyor, gururlandırıyor. Görüyoruz ki güzel şeyler ve doğru hamleler yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bizim yatırımımız her daim insana olacaktır. Bunların meyvelerini gelecekte alıyoruz. 13 yıl önce açtığımız yaz okulunda tekvando ile tanışan Merve kızımız, bugün olimpiyat şampiyonu. İnsana yapmış olduğumuz yatırımların sonucunda görüyoruz" diye konuştu.
Tok, Merve Yazıcı'yı kutlayarak altın hediye etti. Ziyaret sonrası Başkan Tok, konukları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
(SAM-SLH-Y)

03.08.2017 16:15:47 TSI
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