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GTO'da baklavacilarin sorunlari masaya yatirildi



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) üyesi firmaların faaliyet gösterdikleri alanlarda yaşanılan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla düzenlenen sektörel toplantılar sürüyor.

Bu çerçevede GTO Unlu Mamüller-Baklava-Un -Bulgur-bakliyat İmalatı Meslek Komitesi tarafından baklava ve tatlı sektöründe faaliyet gösteren üye firmalarla GTO Meclis Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda ilgili grup meslek komite-meclis üyesi olan İbrahim Aksu'nun başkanlığında bir toplantı yapıldı.

Baklava ve tatlı sektöründe yaşanan sorunların masaya yatırıldığı genişletilmiş toplantıda sektör temsilcileri, artan hammadde özellikle de Antepfıstığı fiyatlarının sektörü etkisini ele alarak bu konuda yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi .

Toplantının açılışında konuşan GTO Meclis Başkan Yardımcısı İbrahim Aksu antepfıstığın bu yıl ki rekolte azlığının fırsata çevrilmemesi gerektiğine dikkat çekerek " Antepfıstığı bizim kültürümüz, markamız. Dünyaca ünlü mutfağımızın sırlarından biri. Ancak ürünlerinde Antepfıstığını hammadde olarak kullanan birçok sektör son dönemde artan fiyatlardan olumsuz etkileniyor. Bu ürünümüzle ilgili birçok sektörde yaşanan sıkıntı fiyat değişiminin rekor düzeye taşınmasıdır. Bu durum bizim gibi üreticilerin yanında tüketicileri sıkıntıya sokarken aynı zamanda kent kimliğimizin imajını da etkilemektedir. " diye konuştu.

"Hedef antepfıstığının katma değeri yüksek bir ürün haline getirmek olmalı" diyen Aksu, Antepfıstığının baklava ve tatlı sektörünün çok önemli bir girdisi olduğunu ve antepfıstığının her anlamda ilimizin çok önemli bir şansı aynı zamanda kültürel mirası olduğunu vurguladı. Girişimcilik kültürümüzü antepfıstığının geleneksel üretim tekniklerinden modern tarım teknikleri ve katma değer yaratan ürün temelli üretime taşımak için kullanmalıyız. Yapılması gereken suni fiyat artışlarının önüne geçilmesi yanında çiftçi, üretici, sanayici, akademisyen birlikteliğini sağlayabilmek ve işin içine inovasyonu katabilmek olmalıdır " dedi.

Toplantıya katılan Baklava ve Tatlı üreticileri, fiyatları tırmandıran temel sebebin kayıtsız olarak yapılan ürün stokçuluğu ve rekoltenin düşüklüğünden kaynakladığını bu konuda bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunmasının yanında prim desteği kapsamına alınmasını talep ettiler.

Toplantıda aynı zamanda , GTO Unlu Mamüller-Baklava-Un -Bulgur-bakliyat İmalatı Meslek Komite Başkanı Mehmet Çiftçi ve meslek komite üyesi Abdülkadir Güllüoğlu da yer aldı.

(OE-Y)



03.08.2017 16:15:56 TSI

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