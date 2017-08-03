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Kırsal mahallelerde yatırımlar sürüyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yatırımlara hız verdi.

İlçenin dört bir yanında yatırımlarını sürdürdüklerini ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, Eskisarıbey Mahallesi'ni ziyaret etti. belediyenin çalışmalarını yerinde inceleyen Özkan, "Merkez ve kırsal mahallelerimizin tamamında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Bizim için Karacabey'imizin her köşesi çok önemli'' dedi.

Kısa bir süre önce, tadilat çalışmalarının başladığı mahalle muhtarlığına ait sosyal alanda yapılan çalışmalar ile mahalle düğün salonunun bakım ve onarımının sürdüğünü kaydeden Özkan, köylülerin taleplerini de dinledi.

(MŞ)



03.08.2017 16:16:54 TSI

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