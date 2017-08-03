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Ali Rıza Ertan Parkı çiçek açtı



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi ekipleri tarafından Girne Mahallesi'nde bulunan Ali Rıza Ertan Parkı'nda yeni düzenlemeler yapıldı. Yeniden boyanan park, çiçeklendirilerek renkli bir görüntüye kavuşturuldu.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda Girne Mahallesi'nde bulunan Ali Rıza Ertan Parkı yenilendi. Parkın içerisinde bulunan elektrik trafosu dekoratif olarak boyanıp kauçuklar yenilenerek, basket sahası, fitness aletleri ve banklar çeşitli renklere boyandı. Çiçeklendirme yapılan parkta bulunan bir çiçeklik ise süs havuzuna dönüştürüldü.

Efeler'deki tüm parkların periyodik olarak bakımının yapılarak, gerekli düzenlemelerin gerçekleştirildiğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Parklar, kentlerde vatandaşlarımızın nefes aldığı, oturup soluklandığı yerlerdir. Parklarımızı kentimize yakışır bir şekilde renklendirmeye ve çiçeklendirmeye devam ediyoruz. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde de uygun alan bulunması halinde yeni parklar yaparak halkımızın hizmetine açıyoruz. Halkımız tarafından memnuniyet ile karşılanan çalışmalarımız müdürlüğümüzün çalışma planı dahilinde devam edecektir" dedi.

(MU-MB-Y)



03.08.2017 16:19:49 TSI

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