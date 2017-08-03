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Van TSO Genç Girişimciler Kurulundan İŞGEM'e ziyaret

03 Ağustos 2017 Perşembe, 16:21
Van TSO Genç Girişimciler Kurulundan İŞGEM'e ziyaret
Van TSO Genç Girişimciler Kurulundan İŞGEM'e ziyaret

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu (GGK) üyeleri, İş Geliştirme Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik'i ziyaret etti.
Görüşmede İŞGEM hakkında bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik ise, yapmış oldukları çalışmalar ve uygulanmakta olan projeler ile ilgili bilgi aktarımında bulundu. Gedik, yapımı halen devam ve yeni üreticilere sunulmak üzere hazırlanan 125 - 250 ve 500 metreden oluşan 30 adet iş yerini Genç Girişimciler Kurulu üyelerine gezdirerek özellikle innovatif çalışmaları olan gençlerin üretim ve imalata yönlendirilmesi noktasında Genç Girişimciler Kurulu ile her türlü birlikteliğe ve ortak çalışmaya hazır olduklarını belirtti.
Van Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı E. Görsel Görmen ise; yapımı halen devam etmekte olan 30 iş yerinin kendilerine büyük umut verdiğini belirterek, kentin ekonomik gelişmişliğine ve istihdamına katkı sunacak bu işletmelere yeni fikirlerin yönlendirilmesi ve gençlerin üretime adım atması noktasında ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.
Görüşmede Van TSO Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı M. Seyhan Demir, kurul üyeleri Oğuz Yörük, Sezer Bayramoğlu, Metin Gülpınar ve İŞGEM KOBİ Teknik Destek Lideri Asuman Erdem de hazır bulundular.
(MSA-Y)

03.08.2017 16:23:23 TSI
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