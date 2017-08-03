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Çaturoğlu ve Çakır başarıyı ödüllendirdi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 16:25
Çaturoğlu ve Çakır başarıyı ödüllendirdi
Çaturoğlu ve Çakır başarıyı ödüllendirdi

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ile Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, sporda oldukça önemli başarılar elde eden Ereğlili kız kardeşleri ödüllendirerek, başarılarının devamı noktasında ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.
Karadeniz Ereğli'de, Şevval ve Esra Bayrak isimli kız kardeşler tekvando branşında elde ettikleri başarılarla Türkiye'nin gururu oldular.
Kız kardeşlerden büyüğü olan Şevval Bayrak, Konya ve Karaman'da yapılan müsabakalarda Milli Takım Türkiye 3.lüğü ve Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Şampiyonluğu elde ederek, Eylül ayında Tekirdağ'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda Milli Takımı temsil etmeye hak kazandı. Kardeşi Esra Bayrak ise geçen seneki müsabakalarda, minikler kategorisinde Türkiye 3.sü oldu.
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu ile Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Bayrak ailesini öğretmenevinde ağırlayarak, Şevval ve Esra kardeşlere çeşitli hediyeler verdiler. Şevval ile Esra Bayrak kardeşler için düzenlenen ödül törenine anne Ayşe ile baba Levent Bayrak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Karayılmaz, İlçe Müdürü Serkan Keleş ve Bayrak kardeşlerin tekvando antrenörü Murat Kalem de katıldı.

Çaturoğlu: "Yeter ki bizi gururla temsil etsinler"
AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmasında, başarılı sporcuların her zaman yanlarında olacaklarını ve destekleyeceklerini belirtti. Çaturoğlu konuşmasında şunları söyledi: "Ben öncelikle tekvando müsabakalarında önemli dereceler elde ederek, Ereğli'mizi ve Zonguldak'ımızı başarıyla temsil ettikleri için Şevval ve Esra kızlarımıza teşekkür ediyorum. Şevval kızımız, elde ettiği derece ile uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı ve Milli Takıma çağırıldı. Bu başarı oldukça önemli bir başarı. Kızlarımızı yetiştiren anne-babalarına ve antrenörlerine de çok teşekkür ediyoruz. Gerek bizler, gerekse İl ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlerimiz, İlçe Teşkilatımız ile Belediyemiz, spor organizasyonlarında başarılı olan kardeşlerimizin yanındayız, elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Yeter ki bizim ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırsınlar, bölgemizi ve ülkemizi gururla temsil etsinler. Böyle başarılı sporcularımızın artmasını istiyoruz. Bu konuda da İl ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlerimize güveniyoruz. Çiçeği burnunda bir Spor Bakanımız var, kendisiyle görüştük, İlimizin ihtiyaçlarını aktardık, olumlu bir yaklaşım gördük, inşallah bu görüşmemizin semerelerini de alacağız. Ben tekrar Şevval ve Esra kızlarımız ile ailesini ve hocalarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Çakır: "Başarıların her alanda artmasını temenni ediyorum"
AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır da Şevval ile Esra kardeşlerin elde ettikleri başarıların gurur verici olduğunu söyledi. Çakır konuşmasında "Bu kardeşlerimiz, bizim göğsümüzü kabartmışlardır. Kendilerini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Onların bu başarıları elde etmelerinde katkılarını yadsıyamayacağımız değerli anne-babaları ile antrenörlerine, İl ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlerimize de teşekkür ediyorum. Bu tür gurur verici başarıların sporun yanı sıra her alanda artmasını temenni ediyorum. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız." dedi.
Çaturoğlu ve Çakır konuşmaların ardından başarılı tekvandocularla fotoğraf çektirip hediyeler verdi.
(VK-RFK-Y)

03.08.2017 16:27:36 TSI
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