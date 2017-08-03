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Başkan Üzülmez'den fay hattı açıklaması



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Ağustos ayı olağan meclis oturumunda fay hattıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kartepe Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis oturumu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Meclis toplantısına Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlık yaptı. Meclis oturumu öncesinde Belediye Başkanı Üzülmez, yapılan imar revizyon planı hakkında bilgi verdi. Üzülmez "2008 yılında çıkan yasa ve 2009 yılında ki seçimlerle Kartepe İlçesi 10 beldenin bir araya getirilmesi ile oluşturuldu. Belde belediyelerinin birleşmesinden önce her belediye tarafından ayrı ayrı imar planlaması yapılmıştı" dedi.

Kartepe İlçesi'nin oluşması sonrasında bir çok belde ve köylerde imar planlaması yapılmamış yada tamamlanmamıştı diyen Başkan Üzülmez "Farklı düşüncelerin yanı sıra İller Bankası tarafından yapılan planlar vardı. Bazı yerler hiç planlanmamıştı. Büyüyen ilçemizin hızlı bir şekilde planlanması gerekiyordu. Bir önce ki dönemde çalışmalar başlatılmıştı. Revizyon imar planlarının başlangıcı ve ihaleleri yapılmıştı. Biz geldiğimiz zaman başlayan bu işin hak ve hakkaniyet içerisinde, kimsenin hak ve hukukuna dokunmadan ama kanunun bize mecbur kıldığı konularda da kanunsuz iş yapmamak için vizyonumuzu ortaya koyduk" açıklamasında bulundu. "Bizler buraya Allah için hizmet etmek için geldik" diyen Üzülmez "Dua almaya geldik, beddua almaya gelmedik. Biz bu düşünce ile hareket ediyoruz. Planlarımızı yaparken hiçbir şekilde siyasi düşünce içerisine girmedik. Bizler planları hazırlayarak Büyükşehir Belediyesi'ne sunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi tarafından nihai karar verilmektedir. Kartepe'de yaşayan vatandaşlarımızın hak ve hukuklarını korumak için 3.5 yıldır mücadele sergiledik. Kartepe'nin vizyonunu belirlerken ticaret ve turizm öne çıkacak şekilde belirledik. Yüzde 100 başarılı olabildik mi değil. Kanuni ve hukuki kısıtlamalar var. Vatandaşlarımızın yerlerinin değerlendirilmesi için elimizden geleni yaptık" dedi.

Başkan Üzülmez Tepetarla Mahallesi'nde iki konunun öne çıktığını belirterek, "Bunlardan bir tanesi fay hattıdır. Burada vatandaşlarımızı başka yere alınması, halka ve bizlere ciddi külfet getireceği görülmektedir. Mevcut fay hattının planlara işlenmesi bizim sadece teknik bir işimizdir. Burada ki fay hattının çalışması bakanlık tarafından yapılmaktadır. Planlama yapılırken burada fay hattı olacaktır planlara işleyeceksiniz, fay hattını bir tarafa kaydıramazsınız. Fay hattını belediye meclis kararı ile kaydırıyorum diye bir şey olamaz. Unutmayalım ki kentimiz 1999 yılında asrın felaketini yaşamıştır. Fay hattı tamamen bizim yetkimiz dışındadır. Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar sonrasında bizlere bildirilmiştir. Planlama yapılırken artacak nüfusa göre planlama yapılmaktadır. Biz Tepetarla, Balaban, Nusretiye, Şirinsulhiye, Suadiye'nin bir kısmı olmak üzere aynı durumda olan yerler için önerilerimizi hazırladık. Büyükşehir Belediyesi tarafından iki kat olarak belirlenmiştir. Bende sizin gibi düşünmekteyim. Buraya iki kat yetersizdir. Fay hattının ve etrafının şekillenmesi tamamen bakanlık tarafından yapılmıştır. Herkesin itiraz hakkı vardır hukuki yollara da başvuru yapılabilir. Fay hattını kaldırma gibi bir yetkimiz yoktur. Olsa bile bunun vicdan azabıyla yaşayamam. Hukuki olarak verilecek karara itirazımız olmaz" diye konuştu.

Meclis oturumunda Sarımeşe, Uzunbey, Ataevler Mahallesi imar raporları Teleferik Tesisi Yapımı kabul edilirken, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Sırbistan Sancak Bölgesi Novi Pazar şehrinde yapılacak olan "Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'ne meclis üyelerinden Selahattin Aktop, Hikmet Çelebi, Ergül Şirin, Ahmet Sağırkaya ve Ahmet Atlı'nın gitmesine karar verildi. Festival maliyeti Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından karşılanacak. CHP grup kararı aldığı için festival için meclis üyesi ismi vermedi.

(RFK-Y)



03.08.2017 16:29:46 TSI

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