ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Üzülmez'den fay hattı açıklaması

03 Ağustos 2017 Perşembe, 16:28
Başkan Üzülmez'den fay hattı açıklaması
Başkan Üzülmez'den fay hattı açıklaması

(Fotoğraflı)

Cihan Atik
KOCAELİ (İHA) - Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Ağustos ayı olağan meclis oturumunda fay hattıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Kartepe Belediyesi Ağustos ayı olağan meclis oturumu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapıldı. Meclis toplantısına Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlık yaptı. Meclis oturumu öncesinde Belediye Başkanı Üzülmez, yapılan imar revizyon planı hakkında bilgi verdi. Üzülmez "2008 yılında çıkan yasa ve 2009 yılında ki seçimlerle Kartepe İlçesi 10 beldenin bir araya getirilmesi ile oluşturuldu. Belde belediyelerinin birleşmesinden önce her belediye tarafından ayrı ayrı imar planlaması yapılmıştı" dedi.
Kartepe İlçesi'nin oluşması sonrasında bir çok belde ve köylerde imar planlaması yapılmamış yada tamamlanmamıştı diyen Başkan Üzülmez "Farklı düşüncelerin yanı sıra İller Bankası tarafından yapılan planlar vardı. Bazı yerler hiç planlanmamıştı. Büyüyen ilçemizin hızlı bir şekilde planlanması gerekiyordu. Bir önce ki dönemde çalışmalar başlatılmıştı. Revizyon imar planlarının başlangıcı ve ihaleleri yapılmıştı. Biz geldiğimiz zaman başlayan bu işin hak ve hakkaniyet içerisinde, kimsenin hak ve hukukuna dokunmadan ama kanunun bize mecbur kıldığı konularda da kanunsuz iş yapmamak için vizyonumuzu ortaya koyduk" açıklamasında bulundu. "Bizler buraya Allah için hizmet etmek için geldik" diyen Üzülmez "Dua almaya geldik, beddua almaya gelmedik. Biz bu düşünce ile hareket ediyoruz. Planlarımızı yaparken hiçbir şekilde siyasi düşünce içerisine girmedik. Bizler planları hazırlayarak Büyükşehir Belediyesi'ne sunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi tarafından nihai karar verilmektedir. Kartepe'de yaşayan vatandaşlarımızın hak ve hukuklarını korumak için 3.5 yıldır mücadele sergiledik. Kartepe'nin vizyonunu belirlerken ticaret ve turizm öne çıkacak şekilde belirledik. Yüzde 100 başarılı olabildik mi değil. Kanuni ve hukuki kısıtlamalar var. Vatandaşlarımızın yerlerinin değerlendirilmesi için elimizden geleni yaptık" dedi.
Başkan Üzülmez Tepetarla Mahallesi'nde iki konunun öne çıktığını belirterek, "Bunlardan bir tanesi fay hattıdır. Burada vatandaşlarımızı başka yere alınması, halka ve bizlere ciddi külfet getireceği görülmektedir. Mevcut fay hattının planlara işlenmesi bizim sadece teknik bir işimizdir. Burada ki fay hattının çalışması bakanlık tarafından yapılmaktadır. Planlama yapılırken burada fay hattı olacaktır planlara işleyeceksiniz, fay hattını bir tarafa kaydıramazsınız. Fay hattını belediye meclis kararı ile kaydırıyorum diye bir şey olamaz. Unutmayalım ki kentimiz 1999 yılında asrın felaketini yaşamıştır. Fay hattı tamamen bizim yetkimiz dışındadır. Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar sonrasında bizlere bildirilmiştir. Planlama yapılırken artacak nüfusa göre planlama yapılmaktadır. Biz Tepetarla, Balaban, Nusretiye, Şirinsulhiye, Suadiye'nin bir kısmı olmak üzere aynı durumda olan yerler için önerilerimizi hazırladık. Büyükşehir Belediyesi tarafından iki kat olarak belirlenmiştir. Bende sizin gibi düşünmekteyim. Buraya iki kat yetersizdir. Fay hattının ve etrafının şekillenmesi tamamen bakanlık tarafından yapılmıştır. Herkesin itiraz hakkı vardır hukuki yollara da başvuru yapılabilir. Fay hattını kaldırma gibi bir yetkimiz yoktur. Olsa bile bunun vicdan azabıyla yaşayamam. Hukuki olarak verilecek karara itirazımız olmaz" diye konuştu.
Meclis oturumunda Sarımeşe, Uzunbey, Ataevler Mahallesi imar raporları Teleferik Tesisi Yapımı kabul edilirken, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Sırbistan Sancak Bölgesi Novi Pazar şehrinde yapılacak olan "Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'ne meclis üyelerinden Selahattin Aktop, Hikmet Çelebi, Ergül Şirin, Ahmet Sağırkaya ve Ahmet Atlı'nın gitmesine karar verildi. Festival maliyeti Türk Dünyası Belediyeler Birliği tarafından karşılanacak. CHP grup kararı aldığı için festival için meclis üyesi ismi vermedi.
(RFK-Y)

03.08.2017 16:29:46 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Darıca Kent Konseyi kültür gezileri düzenledi
YEREL

DARICA KENT KONSEYİ KÜLTÜR GEZİLERİ DÜZENLEDİ
Darıca'da sahne Malatyalıların
YEREL

DARICA'DA SAHNE MALATYALILARIN
Gebze'de projeler hızla yükseliyor
YEREL

GEBZE'DE PROJELER HIZLA YÜKSELİYOR
İsmail Baran muhtarlar ile bir araya geldi
YEREL

İSMAİL BARAN MUHTARLAR İLE BİR ARAYA GELDİ
Dağ Altı Yürüyüş ve Bisiklet Yolu Projesi hayata geçiyor
YEREL

DAĞ ALTI YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLU PROJESİ HAYATA GEÇİYOR
65. grup itfaiyecileri eğitimlerini tamamladı
YEREL

65. GRUP İTFAİYECİLERİ EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI
Kağıtsporlu karateciler Türkiye Şampiyonasına hazır
YEREL

KAĞITSPORLU KARATECİLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIR
Seka 50. Yıl Spor salonu yenilenecek
YEREL

SEKA 50. YIL SPOR SALONU YENİLENECEK
Kampüs inşaatında iki blok tamamlandı
YEREL

KAMPÜS İNŞAATINDA İKİ BLOK TAMAMLANDI
Serası hasar gören üreticilere Büyükşehir'den destek
YEREL

SERASI HASAR GÖREN ÜRETİCİLERE BÜYÜKŞEHİR'DEN DESTEK
İzmit Belediyesi Travnik'e park yaptırdı
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ TRAVNİK'E PARK YAPTIRDI
Muhtarlar çevre için yarışıyor
YEREL

MUHTARLAR ÇEVRE İÇİN YARIŞIYOR
Oto hırsızlığı yapan şahıs tutuklandı
YEREL

OTO HIRSIZLIĞI YAPAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Down Cafe'de glütensiz ürünler satılıyor
YEREL

DOWN CAFE'DE GLÜTENSİZ ÜRÜNLER SATILIYOR
Başkan Karabacak, sahildeki çalışmaları inceledi
YEREL

BAŞKAN KARABACAK, SAHİLDEKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ
Başiskele'de yol çalışmalarına 10 bin ton asfalt
YEREL

BAŞİSKELE'DE YOL ÇALIŞMALARINA 10 BİN TON ASFALT
Başkan Karaosmanoğlu'ndan sanayicilere ziyaret
YEREL

BAŞKAN KARAOSMANOĞLU'NDAN SANAYİCİLERE ZİYARET
Darıca'daki Bilecikliler, Yusuf Güney'le coştu
YEREL

DARICA'DAKİ BİLECİKLİLER, YUSUF GÜNEY'LE COŞTU
Tuana Evleri 3. Etap'ta satışlar başladı
YEREL

TUANA EVLERİ 3. ETAP'TA SATIŞLAR BAŞLADI
Kocaeli'de aşırı sıcaklara dikkat
YEREL

KOCAELİ'DE AŞIRI SICAKLARA DİKKAT
KO-MEK meslek sahibi yapıyor
YEREL

KO-MEK MESLEK SAHİBİ YAPIYOR
Akçaray'da ilk gün 13 bin biletli yolcu taşındı
YEREL

AKÇARAY'DA İLK GÜN 13 BİN BİLETLİ YOLCU TAŞINDI
Körfez'de görsel kirliliğe yer yok
YEREL

KÖRFEZ'DE GÖRSEL KİRLİLİĞE YER YOK
İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yeni hizmet binası yapılacak
YEREL

İZMİT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE YENİ HİZMET BİNASI YAPILACAK