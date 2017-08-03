Şüpheli şahıstan esrar çıktı
ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde durumundan şüphelenilen 1 şüphelinin üzerinde 54 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, Kırmızı Toprak Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'nde şüphelenerek durdurulan M.Y.'nin (29) üzerinde yapılan aramada 50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olay sonu M.Y., gözaltına alınarak, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.
(İHA-AS-Y)
03.08.2017 16:31:47 TSI
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