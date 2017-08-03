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El emeği ürünler için satış merkezi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim (MASMEK) kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı MASMEK Satış merkezlerinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

MASMEK kurslarında Manisalı kadınlar istihdama yönelik mesleki ve teknik eğitim branşları ile hobi içerikli el becerilerini geliştirmeye yönelik el sanatları eğitimi almaya devam ediyor. 2017 yılı içerisinde Ağustos ayı itibariyle 2 bin 103 kişi 37 ayrı branşta kurs eğitimi gördü. Geleneksel el sanatları eğitimleri ile sosyal ve kültürel eğitimler gibi oldukça geniş bir branş yelpazesine sahip olan MASMEK kurslarında üretilen el emeği göz nuru ürünler, artık MASMEK satış merkezlerine satılabilecek ve kursiyerlerin aile ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlayacak. 2 tanesi Yenihan, 1'er adet de kültür sitesi ile yeni garaj içerisinde bulunan satış merkezleri için açılış töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak Atatürk Gençlik Merkezi el sanatları eğitmeni Canan İregör söz aldı. Merkezin açılışında bu yana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yüzlerce kişiye farklı branşlarda el sanatları eğitimleri verdiğini belirten İregör, "Tüm kursiyerlerimizin isteği, emeklerini gelire çevirebilmekti. Açılan satış merkezleri ile birlikte kursiyerlerimizin bu istekleri yerine gelmiş oldu" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Manisa'daki her alanda yapılan hizmetlerde büyük bir imzası olduğunu söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ise, "MASMEK kurslarında, hem kursiyerlerimizin, hem eğitmenlerimizin hem de Büyükşehir Belediyemizin büyük bir emeği var. Büyük uğraşlar içerisinde Manisa'daki bütün kardeşlerimize el sanatlarını öğretmeye çalışıyorlar. Bu el sanatlarının neticesinde üretilen ürünlerin gelire dönüştürülmesi gerekiyor. Bu da satış noktalarını açmaktan geçmektedir. 2 tanesi Yenihan da, 1 tanesi kültür sitesinde ve 1 tanesi de yeni garaj içerisinde olmak üzere toplam 4 adet satış noktasının açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu satış noktalarıyla bu kardeşlerimizin ürettikleri bütün ürünlerin satışlarını burada yaparak alın terlerinin karşılıklarını görmelerini istedik. Başkanımıza bu konuyu sunduğumuzda bunun önünü açtı. Sizin adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e bu nedenle teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sadece alt yapı ve üst yapı yapmakla yetinmediğini söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Manisalıların daha huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde bütün hizmetlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi halk dansları topluluğunu halk oyunları gösterisi sergiledi. Arından MASMEK satış merkezlerinin açılış kurdelesi kesildi.

Yenihan'da gerçekleştirilen törene MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Erdinç Karaköse, Kültür Daire Başkanı Ergün Aksoy, Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, Saruhanlı Koordinasyon İşleri Müdürü Nuri Güncan ve kursiyerler katıldı.

(AY-Y)



03.08.2017 16:36:51 TSI

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