Kahramanmaraş'ta parke döşeme çalışmaları
(Fotoğraflı)
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, asfaltlama yapılamayan yerleri ve kaldırımlara parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri Kavlaklı Mezarlığı, Göksun Ortatepe Mahallesi ve Elbistan Yalıntaş Mahalle Konağı Meydanı'na kilit parke döşedi.
Kavlaklı Mezarlık alanı içerisindeki yollara da parke döşemesi yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan ilçesinde Yalıntaş Mahalle Konağı Meydanı'nı ve Göksun ilçesinde Ortatepe Mahallesi yollarını kilit parke ile döşedi.
(HLL-Y)
03.08.2017 16:40:01 TSI
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