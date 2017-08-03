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Bitlis'te OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Murat Kütük, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Davut Tezcan, İl Genel Meclisi Başkanı Cemallettin Kinç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'nun da katıldığı toplantıda OSB Müteşebbis Heyeti Başkanlığına seçilen Vali Ustaoğlu, organize sanayi bölgesinin daha hızlı faaliyete geçmesi için neler yapılabilir noktasında OSB yöneticilerinden bilgi aldı.

Organize sanayi bölgesinde yer alan 55 parselden 15'inin firmalara tahsis edildiği ve şu an için boş olan 40 parselin ise yatırımcıları beklediği belirtildi.

(VO-MSA-Y)



03.08.2017 16:40:57 TSI

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