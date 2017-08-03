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THK'dan Başkan Ataç'a planör uçuş belgesi



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi tarafından "Gökyüzünde Engel Yok 2" sloganı ile geçtiğimiz günlerde İnönü ilçesinde düzenlenen Model Uçak Başlangıç Kursu sertifika töreni sonunda planöre binen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a Türk Hava Kurumu (THK), Şube Başkanı Nevzat Yalçın tarafından THK planör uçuş belgesi takdim edildi.

Başkan Ataç'ın makamında gerçekleşen buluşmada THK Şube Başkanı Nevzat Yalçın Başkan ve THK Havacılık Eğitim Merkez Müdürü Emekli Albay Seyit Yaylacı, Başkan Ataç'a Planör Uçuş Belgesi takdim etti. Burada bir değerlendirmede bulunan Yalçın "Başkanımıza geçtiğimiz günlerde düzenlenen 'Gökyüzünde Engel Yok 2' etkinliğinde planöre binmeyi teklif etmiştik. Kendisi de bunu kabul etmişti. Başkanımızı cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Başkanımızın cesaretini gençlere örnek oldu. Bizde kendisine Planör Uçuş Belgesi takdim etmek istedik. Bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise Nevzat Yalçın'a teşekkür ederek "Başkanım değerli bir büyüğüm. Atatürk'ün kurduğu Türk Hava Kurumu'nun şube başkanlığını yıllardır sürdürüyor. Benim için takdire şayan bir iş yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yetersizliği bulunan çocuklarımız ile İnönü'de olduk. Sevgili komutanımız bizlere kapılarını açtı. Kuruma ve başkanımıza çok güvendiğim için uçuş teklifini hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Benim için çok keyifli bir uçuş oldu. İnönü'deki tesisimiz Eskişehir adına çok kıymetli. Bu belge için de çok teşekkür ediyorum. Benim için çok değerli bir belge ve en güzel yerde muhafaza edeceğim" ifadelerini kullandı.

(AS-Y)



03.08.2017 16:43:37 TSI

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