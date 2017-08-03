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Başkan Gürkan, DSİ'nin yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu

03 Ağustos 2017 Perşembe, 16:43
Başkan Gürkan, DSİ'nin yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu
Başkan Gürkan, DSİ'nin yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya-Sivas karayolu üzerine Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan DSİ 92. Şube Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemede bulundu. Burada konuşan Gürkan, Malatya'ya kısa sürede iki önemli hizmet binası kazandırdıklarını söyledi.
DSİ 92. Şube Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemede bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yetkililerden çalışmalarda son durum hakkında bilgiler aldı.
Burada açıklamada bulunan Başkan Gürkan, Malatya'ya DSİ 92. Şube Müdürlüğü ve Battalgazi Belediyesi için her biri 40 bin metrekare kapalı alana sahip iki adet yeni hizmet binası kazandırdıklarını belirterek, her iki kurumun kısa sürede yeni yerlerine taşınacağını ifade etti.
Battalgazi Belediyesi olarak yeni hizmet binasına taşınma işlemlerinin başladığını belirten Gürkan, "Devlet Su İşlerinin Hizmet binası, lojmanları ve diğer kompleksle birlikte artık bitme aşamasına geldi. Çevre düzenlemesi çalışmaları da son hızla devam ediyor. Sanıyorum bu hafta sonu itibariyle de ağaç ve çim dikimleri hariç diğer toprak peyzaj anlamındaki düzenlemeleri biter. Şu anda hizmet binası ve sosyal tesisler bitmiş durumda. Sadece laboratuar ile ilgili boya kısmı kalmış. Öyle tahmin ediyorum ki bu hafta sonu içerisinde diğer eksikliklerimiz de biter. Devlet Su İşleri önümüzdeki haftadan itibaren yeni hizmet binasına taşınmaya başlar. Biz de kendi hizmet binamıza taşınmaya başladık. Bazı birimlerimiz geçti. Bu hizmet kompleksinin tüm Malatyamıza ve Devlet Su İşleri camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Devlet Su İşleri'nin hizmet binasının iki blok lojmanlarından tutun, diğer laboratuar, garaj, hizmet binası ve sosyal tesisler ile Türkiye de kendi örneğinde tek ve ilktir. Hiçbir bölge müdürlüğünde bu kadar kompleksli bir yapı yoktur. Bir Şube Müdürlüğüne bu kadar geniş kapsamlı bir kompleks yaptık" diye konuştu.
(BT-OE-Y)

03.08.2017 16:45:10 TSI
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