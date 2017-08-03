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Çaldıran'daki okullarda onarım tespit çalışması



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'ın talimatıyla genel bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan okulların tespiti için çalışma yapıldı.

İlçede bulunan 113 okulu tek tek ziyaret eden belediye ve ilçe milli eğitim müdürlüğü görevlileri, genel bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan okuların tespitini tamamladı. Yapılan tespitler sonucunda 82 okulun boya, badana, ıslak zeminler ve çatı gibi genel bakımlarının yapılmasına karar verildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçede bulunan okulların genel bakım ve onarımını tespit etmek amacıyla oluşturdukları ekibin incelemelerini tamamladığını belirterek, "İlçemizde toplam 113 okulumuz bulunmaktadır. Bunlardan 15 okulumuzun genel bakım ve onarımını Çaldıran Belediyesi olarak yapmıştık, ancak tespiti yapılan boya, badana, ıslak zemin ve çatı sorunu olarak tespit edilen okullarımızın da onarımına başlayacağız. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçemizdeki öğrencilerimiz eğitimlerini sorunsuz okullarda devam edeceklerdir. Amacımız düzenli okullarda kaliteli eğitimin verilmesi ve eğitimdeki kaliteyi yükseltmektir" dedi.

(MSA-Y)



03.08.2017 16:49:04 TSI

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