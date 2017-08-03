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Darıca Kent Konseyi kültür gezileri düzenledi

03 Ağustos 2017 Perşembe, 16:48
Darıca Kent Konseyi kültür gezileri düzenledi
Darıca Kent Konseyi kültür gezileri düzenledi

(Fotoğraflı)

Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi ile Darıca Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, Edirne'ye kültür gezisi düzenledi.
Darıca Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi 180 bayanın katıldığı geziye Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak'ın eşi Teslime Karabacak'ta katılırken, , bayanlar Edirne'nin tarihi yerlerini yakından görme imkanı buldular. Darıca'lı bayanlar başta Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Cami olmak üzere Üç şerefeli Cami, Sağlık Müzesi, Eski Cami ve Şükrü Paşa Kışlası gibi tarihi ve kültürel eserlerimizi yakından görme imkanı bulurken, Darıca Kent Konseyi yetkilileri bu tür etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini ifade ettiler.
(RFK-Y)

03.08.2017 16:49:41 TSI
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