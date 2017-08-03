Mahalle muhtarları kültürel geziye katılacak
(Fotoğraflı)
Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında alınan kararla mahalle muhtarlarının kültürel geziye katılması kararlaştırıldı.
Belediye Başkan Vekili Veli Şahin başkanlığında yapılan Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında yurt dışı görevlendirme kararları ve mahalle muhtarlarının kültürel gezilere gönderilmesi konusu görüşüldü.
Başkan Vekili Veli Şahin'in öncülüğünde gerçekleşen toplantı Temmuz ayı kararlarının okunması ile başladı. İmar komisyonu raporlarının okunmasının ardından Defterdarlık Gelir Müdürlüğünce 2017 yılı takvim yılında oluşturulacak satış komisyonu üye görevlendirilmesi yapıldı.
Yurt dışı görevlendirilmesi ilgili kararların alındığı toplantı merkez mahalle muhtarlarının kültürel geziye gönderilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması ile sona erdi.
(EÖ-SK)
03.08.2017 16:56:13 TSI
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