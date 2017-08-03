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Ombudsman Erzurumlularla buluştu



(Fotoğraflı)



Doğa Alca

ERZURUM (İHA) - Kamu Denetçiliği Kurumunca düzenlenen "Ombudsman Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşuyor" programına katılan Başdenetçi Şeref Malkoç sorunları dinledi.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen "Ombudsman Muhtarlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşuyor" adlı toplantı büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Bir otelde yapılan toplantıya Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kamu Denetçiliği Kurumunun Denetçileri, idare amirleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Konuşmasında, Kamu Denetçiliği Kurumunca yapılan çalışmaların şikayet olarak nitelenmemesi gerektiğini vurgulayan Vali Azizoğlu "Tüm kurumlar ve mevzuatlar ancak o ülkenin vatandaşının rahatı, güvenliği ve esenliği içindir. Ombudsmanlık kurumu da bunlardan bir tanesi. Halkla devlet arasında, devletin kendi kurumları arasındaki ilişkilerinde hak ve hukukunu temin etmelerini sağlamak üzere oluşan yeni ve kökleri çok önceye dayanan bir kurumdur. Ülkemizde geçmişten gelen uzlaştırmacı yapılar tarihimizde de vardı. Burada şikayet olarak nitelendirilen konuyu aslında şikayetle bağdaştırmak çok doğru değil. Esas olan hakkının verilmediğini, geciktirildiğini düşünen vatandaşlara bu haklarını sağlamak için oluşturulmuş bir kurum olarak devlet ve vatandaş arasındaki köprüdür" diye konuştu.

Türkiye'nin dört köşesini gezdiklerini ve üçüncü olarak Erzurum'da buluşma gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurumun işleyişi ile ilgili bilgiler verdi. Vatandaşın avukatlığını yaptıklarını söyleyen Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu yeni bir kurum. Kurumumuz çok şükür kuruluşunu ve kadrosunu tamamladı ve sizlere geldik. Aldığınız hizmetlerde eksiklik yanlışlık var mı bunları sizlere sormak için buradayız. Bizlere çok kolay ulaşabilirsiniz. Elektronik posta ile cep telefonu, faks veya mektupla bize ulaşabilirsiniz. Bize başvurularda mahkeme gibi harç, pul almayız. Sizin şikayetleriniz bize geldiğinde sonuçlanması çok uzun sürmez. Bütün incelemeler en geç 6 ay içerisinde çözülür. Diğer bir özellik ise biz avukatız, vatandaşın avukatıyız ama idarenin de hasmı değiliz. Önemli olan eksiklikleri birlikte giderelim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından söz alan STK temsilcileri ve muhtarlar, yaşadıkları sorunları anlatarak çözüm bulunmasını istedi.

(DA-AT-MK-Y)



03.08.2017 16:57:34 TSI

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