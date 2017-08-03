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Güneykent Mezarlığı genişletiliyor

03 Ağustos 2017 Perşembe, 16:59
Güneykent Mezarlığı genişletiliyor
Güneykent Mezarlığı genişletiliyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güneykent Mezarlığı'nda alan genişletme, altyapı ve peyzaj düzenleme çalışmalarına başladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni alan açma çalışmalarının yanı sıra altyapı ve peyzaj düzenlemelerinin de yapıldığı mezarlık alanında çalışmalar son hızıyla devam ediyor.
Güneykent mezarlık alanında peyzaj düzenlemeleri kapsamında ağaçların budanması, temizliği ve sulaması gerçekleştirilirken, alanın altyapı çalışmaları ise MESKİ tarafından yürütülüyor.
Mezarlık alanının tamamında yapılan alan genişletme ve altyapı çalışmalarında 600 mm anma çaplı buhar kürlü beton boru kullanılarak 309 metre, 400 mm anma çaplı buhar kürlü beton boru kullanılarak 239 metre ve 300 mm anma çaplı buhar kürlü beton boru kullanılarak 363 metre altyapı çalışması yapıldı. Drenaj çalışması kapsamında 200 mm anma çaplı drenaj boru kullanılarak 970 metre, bazı alanlarda ise 150 mm anma çaplı pvc boru kullanılarak 200 metre drenaj çalışması yapıldı. Drenaj ve boru döşeme işlemlerinin yanı sıra 24 adet metal ızgaranın yapımı da tamamlandı.
Güneykent mezarlık alanında yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından ağaçlandırma çalışmalarına başlanacak.
(HSK-Y)

03.08.2017 16:59:03 TSI
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