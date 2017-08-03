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Kapaklı'da ücretsiz psikolog hizmeti



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde belediye bünyesinde göreve başlayan Psikolog Ceren Sayın, halka ücretsiz hizmet veriyor.

Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu ve Üsküdar Üniversitesi'nde de şuanda Klinik Psikolojisi dalında yüksek lisans yapan Ceren Sayın, Mayıs ayından beri Kapaklı Belediyesi bünyesinde tüm Kapaklı halkına psikolojik destek veriyor. Desteğe ihtiyacı olan ve psikolojik sorunları olan tüm Kapaklılıları belediye binası 9. katta bekliyor.

Tamamen ücretsiz

Kendisi ve verdiği hizmetler hakkında bilgiler veren Sayın, "Bu hizmet aslında yeni değil. Büyük şehirlerde belediyelerin Psikolojik Danışmanlık hizmeti çok var. Kapaklı gibi belediyelerde ise, tamamen isteğe bağlıdır. Bu hizmetin Kapaklı ile buluşması çok önemli ve ben destekliyorum. Belediye Başkanımız İrfan Mandalı'ya da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çağımızda insanların bilinçlenmesi ile psikolojik desteğe daha çok ihtiyaç duyuluyor. Buralar, çok göç alan yerler olduğu için insanların desteğe ve dinlenilmeye daha çok ihtiyaç duyacağını düşünüyorum. Bu yüzden dileyene kapımız açık, zaten halkımıza tamamen ücretsiz destek sunuyoruz'' dedi.

''Desteğe ihtiyaç duyan herkes gelebilir''

Görevine başladığından beri Kapaklı'da çoğunluğunu çocukların ve gelişim çağındakilerin oluşturduğu 15 hastayla iletişime geçtiklerini belirten Sayın, ''İnsanların çocuklarına karşı büyük bir özen göstermesini anlıyorum, fakat kendileri de gelebilir. Bizim halkımızda 'benim bir hastalığım yok' diye psikologlardan kaçma düşüncesi var ama yanlış. Kaldı ki hasta olunmasa dahi herhangi bir konunun içinden çıkamama, desteğe ihtiyaç duyma, konuşacak uzman birilerinden fikir alma gibi ihtiyaçlara da daimi kapımız açık. Yani biz insanlarla sorunları hakkında konuşmak için varız, sadece hastalıkları için değil. Ben hizmete başladığım günden bugüne 2'si felçli ve çoğu çocuk olmak üzere 15 kişiyle ilgilendim, buradaki talebin daha fazla olduğunu ama insanların böyle bir önyargıdan dolayı çekindiğini düşünüyorum. Umarım ileride daha fazla insana yardımcı olabilirim" diye konuştu.

Psikolog Ceren Sayan'dan destek almak isteyen vatandaşların Kapaklı Belediyesi'nin 444 8 059 telefon numaralarından ulaşarak randevu alabileceği veya Pazartesi ve Cuma günleri saat 08:00 ile 17:00 arası belediyenin 9. Katındaki Psikolojik Danışmanlık bürosundan da iletişime geçilebileceği bildirildi.

(MA-MEFY)



03.08.2017 16:59:15 TSI

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