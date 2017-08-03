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Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı finali Denizli'de



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA)- Denizli, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakaları Denizli'de düzenlenecek. 05-06 Ağustos tarihlerinde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde yapılacak müsabakalarda 60 sporcu yer alacak. Kabak, Türk ve Kara kategorilerinde yarışacak sporcular arasında genel klasmanda ilk 3'e giren sporculara Denizli Kupası verilecek. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarının ardından 60 sporcudan 30'u finallere yükselmeye hak kazanacak.



Zolan'dan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun düzenlediği organizasyona Denizlili vatandaşları davet etti. Başkan Zolan, "Bu hafta sonu, nesilden nesile geçerek bizlere miras kalan ata sporlarımızın yaşatılmasına katkıda bulunmak ve burada onları vatandaşlarımızla birlikte izleyebilmenin mutluluğunu yaşayacağız. Ben tüm hemşehrilerimi bu hafta sonu, ev sahipliği yapacağımız bu güzel organizasyona davet ediyorum" diye konuştu.

(MT-Y)



03.08.2017 16:59:18 TSI

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